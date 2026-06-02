El pueblo de Castellón que guarda sus mejores historias dentro de una nevera

Hay pueblos del interior de Castellón que atrapan por su historia y su tranquilidad y pasear por sus calles medievales te invita a desconectar del ruido diario. En uno de estos municipios del Alt Maestrat, la rutina vecinal ha cambiado recientemente gracias a un curioso proyecto cultural.

Vecinos haciendo uso de la nevera literaria / Mediterráneo

Este municipio es Benassal, que acaba de dar la bienvenida a la Nevera Literaria. Lejos de ser un electrodoméstico común, se trata de una propuesta abierta y gratuita que busca dar una segunda vida a las lecturas olvidadas en las estanterías de casa y fomentar el hábito de la lectura en un entorno puramente comunitario.

El lugar elegido para arrancar este intercambio son los emblemáticos Porxos de la Mola, un punto clave del patrimonio histórico y arquitectónico de la localidad. Su funcionamiento es tan directo como efectivo ya que cualquier persona puede acercarse, dejar un libro que ya haya leído y llevarse otro de forma totalmente libre.

"Fomentamos la lectura y la riqueza cultural. Cualquier vecino o vecina puede venir, dejar un libro y coger otro. Un intercambio que promueve también la conversación y establece vínculos comunes entre todos y todas a partir de leer e imaginar historias". Elia García — Alcaldesa

El estreno de la iniciativa coincidió con la celebración de la tercera edición de la Mostra la Teua Llengua, un evento que llenó el municipio de teatro, cuentacuentos, exposiciones y talleres. Fue precisamente durante este fin de semana cultural cuando se recibieron las primeras donaciones de los vecinos, activando el proyecto con un notable éxito de participación.

Vecinos haciendo uso de la nevera literaria / Mediterráneo

La Nevera Literaria nace con la vocación de ser un espacio plural para todas las edades. Por eso, en sus estanterías ya conviven cuentos infantiles, novelas juveniles y lecturas para adultos. Una idea sencilla pero potente que demuestra que, para conectar a un pueblo, a veces solo hace falta compartir un buen libro.