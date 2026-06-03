Almassora prepara una gran fiesta para inaugurar su novedoso parque de juegos acuáticos

El Ayuntamiento de Almassora inaugurará este sábado, 6 de junio, a las 12.00 horas, el nuevo parque de los juegos del agua, una zona lúdica ubicada en el parque Manuel Pesudo, frente a la piscina municipal, diseñada para que niños y familias puedan disfrutar de una alternativa de ocio refrescante durante los meses de verano.

La apertura oficial de estas instalaciones contará con animación infantil, actividades y numerosas sorpresas para los asistentes, en una jornada festiva pensada para dar la bienvenida a uno de los espacios más esperados por las familias almazorenses.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta inauguración. “Este nuevo parque representa una inversión en bienestar, calidad de vida y ocio familiar. Queremos que sea un lugar de encuentro donde los más pequeños puedan disfrutar de forma segura y donde las familias compartan momentos inolvidables durante el verano”, ha señalado Tormo.

El parque incorpora un sistema innovador de juegos acuáticos en altura y a nivel del suelo, totalmente accesibles y adaptados a diferentes franjas de edad. En total, dispone de ocho elementos diseñados para favorecer la interacción, la diversión y el juego compartido entre usuarios de todas las edades.

Seguridad e higiene

Asimismo, cuenta con un sistema automático de depuración y recirculación del agua que garantiza las máximas condiciones de seguridad e higiene, incorporando además criterios de sostenibilidad y eficiencia en el consumo de recursos hídricos y energéticos.

“Seguimos transformando Almassora con proyectos que mejoran nuestros espacios públicos y responden a las necesidades de las familias. Este parque de juegos acuáticos era una demanda muy esperada y estamos convencidos de que se convertirá en un referente de ocio familiar en nuestro municipio”, ha afirmado la alcaldesa.

La construcción de esta infraestructura ha supuesto una inversión cercana a los 180.000 euros, incluida dentro del plan de inversiones municipales, y se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno por la creación de nuevos espacios públicos modernos, accesibles y de calidad para todos los vecinos.