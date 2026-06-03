Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe en CastellóTiempo en veranoOrquesta PanoramaPremio El HormigueroFuncionario de la Seguridad SocialLuis Enrique
instagramlinkedin

ESTE SÁBADO

Almassora prepara una gran fiesta para inaugurar su novedoso parque de juegos acuáticos

A partir de las 12.00 horas habrá animación infantil y actividades destinadas a los niños y también a los adultos

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ya ha visitado el nuevo parque con juegos de agua que se inaugura este sábado.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ya ha visitado el nuevo parque con juegos de agua que se inaugura este sábado. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora inaugurará este sábado, 6 de junio, a las 12.00 horas, el nuevo parque de los juegos del agua, una zona lúdica ubicada en el parque Manuel Pesudo, frente a la piscina municipal, diseñada para que niños y familias puedan disfrutar de una alternativa de ocio refrescante durante los meses de verano.

La apertura oficial de estas instalaciones contará con animación infantil, actividades y numerosas sorpresas para los asistentes, en una jornada festiva pensada para dar la bienvenida a uno de los espacios más esperados por las familias almazorenses.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta inauguración. “Este nuevo parque representa una inversión en bienestar, calidad de vida y ocio familiar. Queremos que sea un lugar de encuentro donde los más pequeños puedan disfrutar de forma segura y donde las familias compartan momentos inolvidables durante el verano”, ha señalado Tormo.

Nuevo parque con juegos acuáticos en Castellón

El parque incorpora un sistema innovador de juegos acuáticos en altura y a nivel del suelo, totalmente accesibles y adaptados a diferentes franjas de edad. En total, dispone de ocho elementos diseñados para favorecer la interacción, la diversión y el juego compartido entre usuarios de todas las edades.

Seguridad e higiene

Asimismo, cuenta con un sistema automático de depuración y recirculación del agua que garantiza las máximas condiciones de seguridad e higiene, incorporando además criterios de sostenibilidad y eficiencia en el consumo de recursos hídricos y energéticos.

“Seguimos transformando Almassora con proyectos que mejoran nuestros espacios públicos y responden a las necesidades de las familias. Este parque de juegos acuáticos era una demanda muy esperada y estamos convencidos de que se convertirá en un referente de ocio familiar en nuestro municipio”, ha afirmado la alcaldesa.

Noticias relacionadas y más

La construcción de esta infraestructura ha supuesto una inversión cercana a los 180.000 euros, incluida dentro del plan de inversiones municipales, y se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno por la creación de nuevos espacios públicos modernos, accesibles y de calidad para todos los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
  2. De vivir en Alemania a reabrir un camping en el interior de Castellón: el giro de vida de Álex y Sonia
  3. 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
  4. Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
  5. La Salzadella celebra la XVI Fira de la Cirera con más de 100 estands y gastronomía local
  6. Estas son las nuevas rutas cicloturistas de la Ruta 99 por los pueblos de menos de 100 habitantes
  7. El concejal de un pueblo de Castellón da el cante en un programa de À Punt: 'Hacer reír es algo muy serio
  8. Un pueblo de Castellón eleva el cartel taurino de sus fiestas con dos Cuadri y ocho cerriles en total

Almassora prepara una gran fiesta para inaugurar su novedoso parque de juegos acuáticos

Almassora prepara una gran fiesta para inaugurar su novedoso parque de juegos acuáticos

Segorbe informa de la prohibición de quemas agrícolas hasta el 15 de octubre por el riesgo de incendios

Segorbe informa de la prohibición de quemas agrícolas hasta el 15 de octubre por el riesgo de incendios

Alcalà de Xivert modernitza la il·luminació de les instal·lacions esportives amb 35.000 euros de fons europeus

Alcalà de Xivert modernitza la il·luminació de les instal·lacions esportives amb 35.000 euros de fons europeus

Benicàssim estrena postas solares de socorrismo con aire californiano en sus playas

Benicàssim estrena postas solares de socorrismo con aire californiano en sus playas

Las fiestas del Cristo de l’Alcora ganan músculo taurino con 18 toros cerriles

Las fiestas del Cristo de l’Alcora ganan músculo taurino con 18 toros cerriles

Benicarló posa en marxa els treballs d’asfaltat del camí de les Foies

Benicarló posa en marxa els treballs d’asfaltat del camí de les Foies

Benicarló incorpora un nou pàrquing gratuït amb capacitat per a 50 vehicles

Benicarló incorpora un nou pàrquing gratuït amb capacitat per a 50 vehicles

José Juan, carpintero artesano de Castellón alerta sobre el futuro del sector: "A los jóvenes no les despierta curiosidad, pero son nuestras raíces"

José Juan, carpintero artesano de Castellón alerta sobre el futuro del sector: "A los jóvenes no les despierta curiosidad, pero son nuestras raíces"
Tracking Pixel Contents