AMPLIACIÓN DEL CAMPO SANTO
Benicarló arranca la construcción de 296 nuevos nichos y 120 columbarios en el cementerio municipal
El proyecto permitirá garantizar las necesidades futuras del servicio funerario e incluye actuaciones para completar la accesibilidad de los itinerarios interiores y facilitar el uso de la plataforma elevadora en todo el recinto
Las obras de ampliación del cementerio municipal de Benicarló han comenzado esta semana con el objetivo de incrementar la capacidad del recinto y mejorar su accesibilidad. La actuación prevé la construcción de 296 nuevos nichos y 120 columbarios, así como diversas intervenciones destinadas a optimizar el uso de la plataforma elevadora de féretros.
La obra, adjudicada por un importe de 271.983,66 euros y con un plazo de ejecución de seis meses, responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio funerario municipal ante el aumento progresivo de la ocupación de los nichos existentes.
Actualmente, en la zona nueva del cementerio existe espacio suficiente para la construcción de hasta 1.184 nichos y 906 columbarios. Con el ritmo actual de ocupación, estimado en aproximadamente 50 nichos nuevos al año, la capacidad global del recinto permitiría cubrir las necesidades hasta aproximadamente el año 2048.
Sin embargo, en estos momentos solo hay disponibles alrededor de un centenar de nichos de nueva construcción, una cifra que, según las previsiones actuales, cubriría únicamente un periodo de unos dos años. Por este motivo, el Ayuntamiento de Benicarló ha impulsado esta ampliación para asegurar la disponibilidad de espacios funerarios suficientes para los próximos años.
Mejoras en accesibilidad
Además del incremento de la capacidad del Cementerio, las obras incluyen actuaciones destinadas a completar la accesibilidad de los itinerarios interiores y facilitar el uso de la plataforma elevadora de féretros en la totalidad del recinto.
El Cementerio dispone desde hace quince años de una plataforma elevadora automatizada que permite mejorar la seguridad y la eficiencia de los servicios funerarios. Actualmente, aproximadamente el 60% de los corredores interiores están adaptados para su uso, mientras que el 40% restante todavía presenta limitaciones.
Con las actuaciones ahora iniciadas, la plataforma podrá operar en todos los viales interiores del Cementerio y se mejorarán las condiciones de trabajo del personal, además de ofrecer un servicio más eficiente y accesible a la ciudadanía.
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