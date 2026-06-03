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Imagen completamente renovada

Benicàssim estrena postas solares de socorrismo con aire californiano en sus playas

El nuevo dispositivo funciona de 11.00 a 20.00 horas, incorpora 16 torretas y extiende el baño asistido a toda la jornada en los cinco arenales

Vídeo: Las nuevas postas solares para las playas de Benicàssim

Vídeo: Las nuevas postas solares para las playas de Benicàssim

Eva Bellido

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Eva Bellido

Benicàssim

Las playas de Benicàssim ya lucen una imagen completamente renovada con la puesta en funcionamiento del nuevo dispositivo de vigilancia y salvamento para la temporada estival. Las llamativas postas de socorrismo instaladas en distintos puntos del litoral, con un diseño moderno que recuerda a las torres de vigilancia de muchas playas de California, se han convertido en una de las novedades más visibles del verano junto al despliegue del nuevo contrato adjudicado hasta 2030 por más de 4,2 millones de euros.

El servicio funciona desde el 1 de junio en horario de 11.00 a 20.00 horas, mientras que en septiembre la vigilancia se prestará hasta las 19.00 horas.

Así son las nuevas postas de socorrismo instaladas en las playas esta temporada.

Así son las nuevas postas de socorrismo instaladas en las playas esta temporada. / Eva Bellido

El operativo cubrirá las playas de Voramar, l'Almadrava, Torre Sant Vicent, Els Terrers y Heliópolis con siete postas de socorro, 16 torretas renovadas y un equipo de 33 profesionales, entre socorristas, conductores, jefe de playas y personal especializado en baño asistido.

Más medios para vigilar y actuar

Las nuevas infraestructuras, de color azul y elevadas sobre plataformas de madera, sustituyen a los antiguos módulos y aportan una estética muy distinta al litoral. Además de mejorar la visibilidad sobre la lámina de agua, incorporan sistemas de alimentación mediante energía solar y refuerzan la imagen turística de las playas con un diseño más moderno, funcional y reconocible.

Un socorrista vigila desde una de las nuevas postas en el litoral de Benicàssim.

Un socorrista vigila desde una de las nuevas postas en el litoral de Benicàssim. / Eva Bellido

El nuevo contrato suma también tres motos acuáticas de rescate, comunicaciones por radio entre los puestos, material sanitario avanzado, desfibriladores, equipos de oxigenoterapia y un sistema fijo de megafonía distribuido por el litoral para informar sobre el estado del mar o cualquier incidencia.

Baño asistido durante más horas

Una de las principales mejoras llegará el 15 de junio con la ampliación del baño asistido, que triplica sus horas semanales de atención, de 105 a 315, repartidas entre las cinco playas urbanas. El servicio contará con sillas anfibias, muletas adaptadas, chalecos, zonas de apoyo y grúas de transferencia en todas las playas.

Gracias a la ampliación de horarios, las personas con movilidad reducida podrán acceder al baño asistido durante todo el día en cualquiera de las cinco playas urbanas, frente a las limitaciones horarias que existían hasta ahora.

Noticias relacionadas y más

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que el objetivo es mantener las playas como referente de calidad, accesibilidad y excelencia turística, mientras que la concejala de Turismo y Playas, Elena Llobell, ha subrayado que Benicàssim ha incrementado sus servicios de playa un 35% en los últimos cinco años.

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