Burriana impulsa la construcción de 41 viviendas protegidas para ampliar la oferta residencial

La futura construcción de viviendas de protección pública en Burriana dará esta semana un nuevo paso administrativo. El Ayuntamiento propondrá al pleno delegar en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) la tramitación de la licitación de una promoción que se levantará sobre una parcela municipal de la calle Roberto Roselló y que busca incrementar la oferta de vivienda asequible en la ciudad.

La iniciativa forma parte de la estrategia conjunta impulsada por la Generalitat y los ayuntamientos para promover nuevas promociones de vivienda protegida. En el caso de Burriana, el proyecto se desarrollará sobre un solar municipal de 759 metros cuadrados adquirido a la Sareb durante el actual mandato e incorporado posteriormente al Plan Vive.

El arquitecto municipal emitió el pasado 18 de mayo un informe favorable para incluir la parcela en este programa autonómico, que persigue movilizar suelo público para facilitar la construcción de vivienda asequible. La previsión es levantar 41 pisos protegidos, una actuación orientada especialmente a mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda entre la población joven.

Para acelerar el desarrollo de la promoción, el consistorio plantea encomendar la gestión del procedimiento la EVHA y, de recibir el respaldo del Pleno, será este organismo autonómico el encargado de tramitar y adjudicar la futura construcción de las viviendas.

Necesidad de consenso

La propuesta requiere mayoría absoluta al tratarse de una delegación de gestión entre administraciones públicas. Durante los últimos meses, responsables municipales y técnicos del Ayuntamiento han mantenido diversas reuniones con representantes de la EVHA para concretar los detalles de la actuación.

Una de las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento y la EVHA para impulsar la promoción de vivienda protegida. / MEDITERRÁNEO

El proyecto se suma a otras medidas adoptadas recientemente por el consistorio para incentivar la promoción de vivienda protegida, como la bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) aprobada para este tipo de desarrollos.

Esta medida fiscal, diseñada para impulsar la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), busca ofrecer alternativas habitacionales accesibles, especialmente dirigidas a la población juvenil.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que "al dejar la gestión en manos de la EVHA nos aseguramos de que las 41 viviendas de la calle Roberto Roselló se liciten de forma rápida y con garantías".

El edil ha insistido en que "nuestra prioridad absoluta con el problema de acceso a la vivienda son los jóvenes", incidiendo en que "queremos que tengan opciones de adquirir o disfrutar de una vivienda digna en su ciudad y, por eso, estamos poniendo a disposición de la Generalitat y las empresas las mayores facilidades tanto de suelo como de bajadas de impuestos para que estos proyectos sean una realidad lo antes posible".