Las fiestas del Cristo de l’Alcora ganan músculo taurino con 18 toros cerriles

L'Alcora volverá a situar los toros cerriles como uno de los grandes ejes de sus fiestas del Cristo. La programación taurina de este 2026 alcanzará los 18 astados, tres más que en 2025, gracias a la implicación del Ayuntamiento, las asociaciones taurinas habituales, la nueva peña Gent Blaugrana y la empresa alcorina Expojamar, que este año celebra su 30º aniversario.

Precisamente, una de las principales novedades llegará de la mano de esta compañía. La firma, fundada en 1996 y especializada en la carpintería de estands, retail y exposiciones, ha decidido conmemorar sus tres décadas de trayectoria brindando un toro cerril para las fiestas grandes de la localidad. La empresa cuenta actualmente con 25 trabajadores y ha estado estrechamente vinculada durante todos estos años al sector cerámico castellonense, aunque su actividad se ha extendido también a otros ámbitos empresariales.

Su gerente, Marcial Miguel, ha destacado el valor simbólico de este aniversario. “Cumplir 30 años no solo representa una fecha señalada. Representa la historia de muchas personas que han formado parte de este camino, de clientes que han confiado durante años y de una empresa que ha sabido evolucionar sin perder su esencia”, ha señalado.

Además de su faceta empresarial, Marcial Miguel mantiene una estrecha vinculación con l’Alcora y con el mundo taurino. Por ello, Expojamar aportará un toro cerril del hierro local de La Jotera, una ganadería especialmente significativa para el empresario, ya que él mismo tuvo el honor de marcar al animal cuando era becerro en la finca que los Hermanos Carnicer tienen en Cabanes.

El representante de la empresa Expojamar, junto a la concejala de Fiestas y presidentes de peñas taurinas. / Javier Nomdedeu

Las ganaderías

En cuanto a los hierros previstos para estas fiestas, destacan los Domínguez Camacho del encierro del Ayuntamiento, junto a otros ya confirmados por las peñas taurinas, como Baltasar Ibán, Sergio Centelles, Peñajara, Martín Lorca, La Jotera, Román Sorando, El Añadío, La Espuela, Torre Onofre y José García Guillén.

Tras consensuar el calendario, las jornadas taurinas arrancarán el sábado 29 de agosto, cuando, después del encierro de cerriles, se exhibirá el toro de Vint de Copes con motivo de su décimo aniversario. Esa misma tarde será el turno de dos toros del Ayuntamiento y del astado de La Platanera, que celebra su 25 aniversario.

La actividad continuará el martes 1 de septiembre con los toros de Salvasoria, El Cossío y el Ayuntamiento. Al día siguiente, el miércoles 2, se exhibirán los astados de Dones, Taleguillo y Agüelachos. El jueves 3 llegará el turno del toro de Expojamar, junto a otros dos ejemplares del Ayuntamiento.

El viernes 4 será una de las jornadas con más novedades, con los toros de Gent Blaugrana y del Ayuntamiento. Además, la programación incluirá una prueba por la mañana y, por la tarde, el concurso de recortadores y anillas, seguido de las emboladas. Finalmente, el sábado 5 de septiembre se cerrará el calendario de cerriles con los toros de La Comedia, Rincón Taurino y Kannabis & Sekia.

Otra de las novedades taurinas de este año afectará a la novillada que tradicionalmente se celebraba el último viernes de las fiestas del Cristo en la plaza portátil. A partir de este 2026, el festejo se trasladará al mes de julio, coincidiendo con la celebración en honor a San Cristóbal, patrón de l’Alcora.

De este modo, la plaza portátil acogerá el viernes 10 de julio un espectáculo ecuestre y vaquillas, mientras que el sábado 11 de julio se celebrará la novillada con los novilleros locales Abel Rodríguez e Ian Bermejo, junto a Iker de Virgilio y Bruno Martínez, con ganado de Antonio San Román. La jornada se completará con un Gran Prix con becerros.

La reunión para cerrar la programación contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Vanessa Periz; el presidente de la Agrupación Taurina Alcorina, Román Fabregat, entidad que engloba a las peñas y asociaciones taurinas de la localidad; y Alejandro Pinardell, presidente de El Trapío, asociación que este 2026 organizará los XIX Premios Taurinos El Trapío.