Onda cobrará entrada por visitar sus atractivos turísticos para garantizar su conservación y una mejor atención

El Ayuntamiento de Onda ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de las asociaciones locales Hosturionda y Onda Centre Comercial para abordar la futura ordenanza reguladora del acceso a los recursos turísticos municipales, una normativa que será elevada para su aprobación en el pleno ordinario de este viernes y que ha sido trabajada de forma coordinada con los principales agentes vinculados al turismo, el comercio y la hostelería local.

El encuentro, encabezado por la alcaldesa, Carmina Ballester, y la concejala de Turismo, María Baila, ha servido para compartir los objetivos de una ordenanza que permitirá seguir mejorando la gestión de los recursos turísticos de la ciudad, reforzar su conservación y avanzar hacia un modelo cada vez más profesionalizado y sostenible. La normativa mantendrá el acceso gratuito para todas las personas empadronadas en Onda.

La munícipe ha destacado la importancia de alcanzar acuerdos con quienes forman parte activa del desarrollo económico y turístico de la ciudad. “Queremos seguir creciendo como destino turístico de calidad desde el consenso y la colaboración”, ha señalado. “Esta ordenanza nace del diálogo con el sector y tiene un objetivo claro: proteger y poner en valor nuestro patrimonio para que siga siendo un motor de oportunidades para Onda”, ha añadido.

Consenso con el sector

La propuesta ha contado con la participación y aportaciones de las asociaciones representativas del comercio y la hostelería local, con el objetivo de diseñar una herramienta útil que contribuya a fortalecer la oferta turística del municipio y a responder al creciente interés que despiertan los recursos patrimoniales y naturales de Onda.

Durante la reunión, los representantes de Hosturionda y Onda Centre Comercial han conocido de primera mano los detalles de una ordenanza que permitirá ordenar mejor las visitas, optimizar la atención a los visitantes y contribuir al mantenimiento de espacios de referencia para el turismo local.

Acceso gratuito para los vecinos

La nueva ordenanza establece que todas las personas empadronadas en Onda podrán seguir accediendo gratuitamente a los recursos turísticos municipales, una medida con la que el Ayuntamiento reafirma su compromiso de acercar el patrimonio local a los vecinos y facilitar que puedan disfrutar y conocer los principales espacios históricos, culturales y naturales de la ciudad. La gratuidad también se mantiene para los centros educativos de Onda y para los menores hasta 6 años.

Para los visitantes no empadronados, la normativa contempla una entrada general de 4 euros para acceder al Castillo de las 300 Torres y de 3 euros para visitar recursos como la Torre de la Presó, Onda Natura o la Cova de l'Algepsar. Asimismo, se establece una entrada conjunta de 10 euros que permitirá acceder a todos los recursos turísticos incluidos durante un periodo de tres días.

La ordenanza también incorpora precios reducidos para determinados colectivos. Así, las agencias contarán con entradas bonificadas de 2 euros para los recursos individuales y de 6 euros para la entrada conjunta, mientras que los grupos escolares abonarán 1 euro por recurso o 3 euros por la entrada conjunta.

Por otra parte, se regulan las visitas teatralizadas, una de las experiencias turísticas con mayor aceptación entre los visitantes. Estas tendrán un precio de 8 euros e incluirán tanto la actividad guiada como el acceso al recurso correspondiente. Además, se crea un bono combinado de 10 euros que permitirá disfrutar de una visita teatralizada y de la entrada conjunta a los recursos turísticos municipales.