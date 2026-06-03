La extraña imagen que ha encendido la polémica en Morella: una lavadora de lana en el monte

Una caseta metálica en mitad de un terreno, una lavadora para lana en su interior y unas estructuras para extender el material. Esa es, según denuncia el PSPV-PSOE de Morella, la imagen actual de un proyecto municipal que debía servir para valorizar la lana ovina, impulsar la innovación territorial y ofrecer una solución útil al sector ganadero de la comarca.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Morella con cargo a las ayudas de la Generalitat Valenciana del programa Territorios Innovadores, contó con una inversión total de 78.899 euros. Sin embargo, los socialistas aseguran que, pese a que el consistorio justificó el proyecto en 2025 como plenamente ejecutado, las instalaciones ubicadas en la zona de la Teuleria siguen inacabadas, no están operativas y generan serias dudas sobre su utilidad real para los ganaderos.

"Ni se realizó a tiempo ni ahora puede funcionar"

Desde el grupo municipal socialista consideran “indignante” que la memoria oficial firmada por el alcalde, Bernabé Sangüesa (Independents), afirme que el proyecto se ejecutó “plenamente en 2025” con el visto bueno de la Conselleria, cuando, según denuncian, el espacio “ni se realizó a tiempo ni ahora puede funcionar”. Además, cuestionan que la documentación presentada hable de talleres, diagnósticos y de la participación de más de 120 personas, involucrando a ganaderos de la comarca, cuando el sector local asegura desconocer la iniciativa.

“No se ha hecho ningún tipo de reunión informativa, ni se ha explicado cómo beneficiarse el sector de este sistema de lavado y aprovechamiento de la lana, que además en estos momentos ni está terminado ni puede funcionar”, ha señalado el concejal socialista y ganadero Joel Pascual.

El PSPV-PSOE sostiene que la participación ciudadana que figura en la memoria “no se ha producido” y lamenta que los ganaderos morellanos, precisamente los principales afectados por la problemática de la gestión de la lana como residuo, no hayan tenido un papel real en el desarrollo del proyecto.

Los socialistas también ponen el foco en las propias imágenes aportadas por el Ayuntamiento para justificar la actuación. “Resulta difícil de explicar a los vecinos que un presupuesto de cerca de 80.000 euros se traduzca en una simple caseta metálica en medio del campo con una lavadora de lana, junto a unas estructuras para secar unos kilos de lana. Y lo peor es que, en estos momentos, este espacio ni está en funcionamiento ni puede funcionar”, han denunciado.

A ello se suma, según el PSOE, que mientras el equipo de gobierno utilizó lemas como “innovación desde la raíz del territorio” para defender la actuación, la ejecución y justificación del proyecto se encargó de forma directa a tres empresas de Canarias. Una circunstancia que, a juicio de los socialistas, contrasta con la escasa implicación del sector ganadero de Morella.

“Resulta un auténtico contrasentido que se lleve a cabo un proyecto que, teóricamente, nace para dinamizar la economía de la comarca y ayudar a los ganaderos de Morella y que estos no sepan nada”, ha señalado el portavoz socialista Rhamsés Ripollés.

Ripollés ha criticado que, meses después de haberse justificado la inversión, el proyecto continúe sin estar finalizado y sin información clara para el sector. “Lo que se ha hecho genera muchas dudas de que pueda tener alguna utilidad para los ganaderos”, ha añadido.

Por todo ello, el PSPV-PSOE de Morella cuestiona tanto la gestión como la utilidad de una actuación presentada como innovadora y transformadora para el medio rural, pero que, según los socialistas, se ha convertido en una instalación aislada, sin uso y alejada de las necesidades reales del sector.