El PP refuerza la participación vecinal en l'Alcora con una oficina de atención a la ciudadanía

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha reivindicado en l'Alcora la fuerza de la participación ciudadana que el PP defiende con la apertura de una oficina de atención a los vecinos. “Escuchamos y trabajamos cada día para aportar soluciones”, afirma.

La líder provincial hizo estas declaraciones en el seno de la inauguración de esta nueva oficina, “que refuerza todavía más el trabajo y el músculo que las mujeres y hombres que conforman el proyecto del PP en l'Alcora desempeñan cada día”. “Queremos construir el mejor futuro para esta gran localidad y sabemos que la gente, los vecinos, son los protagonistas”, añade.

En este sentido, Marta Barrachina considera que la nueva oficina de atención a los vecinos es “una ventana más de participación”. “Las buenas ideas siempre nacen cuando escuchamos a la gente y nosotros somos ese canal que permite que estas iniciativas prosperen”, señala.

Es por ello, ha destacado la presidenta provincial, “que en el PP existen vecinos de todas las edades, desde la fuerza y la energía de la juventud hasta la experiencia y veteranía de nuestros mayores”. “Todos aportan y encajan en un proyecto que es transversal y que trabaja a pie de calle”, asegura.

"Alternativa al sanchismo"

Barrachina hace hincapié en “el proyecto que construye, con el PP, frente al sanchismo que destruye”. Lo ha hecho en el seno de la reunión comarcal celebrada en l'Alcora y que ha reunido a representantes de la Plana Alta y l'Alcalatén para abordar “políticas que suman frente a las que nos restan”.

En su alocución, ha reivindicado "la defensa de las entregas a cuenta justas que la provincia reclama y que Pedro Sánchez niega". “En estos momentos nos deben más de 250 millones a todos los castellonenses. Callar, como hace el secretario general del PSPV en Castellón, Samuel Falomir, nos priva de inversiones clave para nuestra tierra. Hay que defender los derechos, no obedecer por intereses partidistas a quien nos castiga”, asevera.