Un pueblo de Castellón se sorprende tras la aparición de unos vecinos inesperados: Las cabras campan a sus anchas
La Vilavella amanece con varios ejemplares de esta especie en libertad a plena luz día
El amanecer en la provincia de Castellón suele estar marcado por el inicio de las actividades agrícolas y el tranquilo despertar de sus municipios. Sin embargo, los vecinos de la Vilavella se han despertado este miércoles con una sorpresa inesperada: la aparición de un rebaño de cabras sueltas paseando por la calle. Las imágenes no tardaron en correr como la pólvora entre los teléfonos móviles de los residentes ante lo insólito de esta curiosa estampa.
Este suceso atrapó a los vecinos de imprevisto, ya que no suelen aparecer por estos municipos a plena luz del día y por la calle animales salvajes de esta envergadura más allá de alguna aparición puntual de jabalíes. La trayectoria del rebaño no tardó en ser documentada por los residentes. Según algunos testimonios, los avistamientos del grupo en cuestión se produjeron en los alrededores de la Empresa Antonio Llusar, una conocida planta dedicada a la producción, exportación y comercialización de cítricos de alta gama. Los animales se pasearon con asombrosa tranquilidad entre los caminos que conectan los campos de naranjos y mandarinas con las naves industriales de la zona, aprovechando la vegetación de los márgenes para alimentarse, ajenos al revuelo que su presencia estaba causando a pocos metros.
A medida que avanzaba la mañana, la estampa de las cabras pastando junto a la conocida empresa citrícola fue dejando paso a la normalidad, pero la anécdota ya ha quedado registrada como uno de los despertares más insólitos de las últimas semanas en la Vilavella.
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