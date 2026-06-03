Vall d’Alba crea un archivo digital para que su historia no se pierda

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha apoyado en Vall d’Alba la creación de un innovador archivo municipal que utiliza el arte y las herramientas digitales para preservar y difundir el patrimonio de esta localidad castellonense.

El director general de Innovación, Juan José Cortés, se ha reunido con la alcaldesa, Marta Barrachina, y una representación del equipo de gobierno local para conocer los detalles de este proyecto, vinculado a la conmemoración del centenario de la fundación del municipio.

La iniciativa, denominada ‘Memòria Viva’, se enmarca en el programa de Territorios Innovadores, con el que el departamento impulsa desarrollos de I+D+i con impacto en los pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, Cortés ha explicado que el archivo digital ha logrado transformar la historia de Vall d’Alba en una experiencia interactiva accesible para residentes y visitantes mediante la recopilación de un centenar de entrevistas orales y la digitalización de archivos con elevado valor histórico. “Esta labor documental se ha podido completar gracias a la colaboración de los habitantes de la localidad, que han contribuido con sus testimonios y documentos”, ha subrayado.

Para difundir los materiales digitalizados, se ha desarrollado, además, una plataforma web que garantiza la consulta pública, gratuita y universal de todos los contenidos que forman parte del archivo.

Otra foto de la visita del alto cargo autonómico a Vall d'Alba. / Mediterráneo

Esta iniciativa se complementa con el diseño de una ruta cultural interactiva que tiene por objeto poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio. Así, se han dispuesto placas con códigos QR en puntos estratégicos, como la Iglesia de San Juan Bautista, el Museo Etnológico, la Cooperativa Agrícola o las antiguas escuelas que, al escanearse, conducen a información ampliada, galerías de fotos antiguas y hemeroteca.

El proyecto contempla además la instalación de tótem interactivo para permitir consultar el archivo de manera sencilla e intuitiva, favoreciendo el acceso de aquellos colectivos menos familiarizados con las herramientas digitales como, por ejemplo, las personas mayores.

Cortés ha destacado que iniciativas como ‘Memòria Viva’ demuestran que la innovación puede convertirse en una herramienta al servicio de las personas y del territorio. “La tecnología no solo sirve para desarrollar nuevos productos o servicios, sino también para preservar nuestra memoria colectiva, reforzar la identidad local y acercar el patrimonio cultural a las nuevas generaciones. Este proyecto es un ejemplo de cómo la innovación puede contribuir a fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su historia”, ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, destacó que esta iniciativa supuso una oportunidad para reforzar el sentimiento de pertenencia al municipio. “La celebración del centenario nos invitó a mirar nuestro pasado, pero también a construir un relato compartido de quiénes somos. ‘Memòria Viva’ permitió que los vecinos participaran de primera mano en la recopilación de la historia y el patrimonio documental de Vall d’Alba, convirtiéndose en protagonistas de la recuperación de la memoria local”, indicó.

El último de los pilares de ‘Memòria Viva’ radica en la instalación de una escultura emblemática que simboliza la identidad del pueblo con elementos como la pluma, que representa la firma de la carta de puebla, o el perfil urbano del municipio.

Territorios Innovadores es un programa de la Dirección General de Innovación, dirigido a entidades locales, cuyo objetivo es impulsar proyectos de I+D+i en los municipios de la Comunitat Valenciana. Los fondos se distribuyen por tramos, en función de la población de los municipios participantes, con el propósito de asegurar un acceso equilibrado entre localidades pequeñas, medianas y grandes.