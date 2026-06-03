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Vinaròs refuerza la accesibilidad en sus playas urbanas con un nuevo vestuario, lavabo y ducha adaptados

El nuevo equipamiento adaptado permanecerá abierto de 10.00 a 19.00 horas durante toda la campaña estival, hasta el final de septiembre

Las personas con discapacidad disponen este verano de más servicios adaptados en la playa urbana de Fora Forat.

Las personas con discapacidad disponen este verano de más servicios adaptados en la playa urbana de Fora Forat. / Mediterráneo

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Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ha dado un nuevo paso en materia de accesibilidad con la instalación de un vestuario, un lavabo y una ducha adaptados para personas con movilidad reducida en la zona de la playa urbana de Fora Forat. El servicio permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 10.00 a 19.00 horas, coincidiendo con la temporada estival.

La actuación forma parte de las iniciativas impulsadas por la Concejalía de Turismo para avanzar hacia unas playas más inclusivas y accesibles, garantizando que todas las personas puedan disfrutar del litoral en igualdad de condiciones.

La concejala de Turismo de Vinaròs, Mercedes García; el vicealcalde, Juan Amat; y Manolo Celma, en representación de Cocemfe Maestrat, en su visita a los nuevos recursos accesibles..

La concejala de Turismo de Vinaròs, Mercedes García; el vicealcalde, Juan Amat; y Manolo Celma, en representación de Cocemfe Maestrat, en su visita a los nuevos recursos accesibles.. / Mediterráneo

La concejala de Turismo, Mercedes García, destaca que “las políticas en favor de la inclusión, cuando son eficaces, se traducen en hechos concretos”, y señala que la incorporación de estas nuevas instalaciones responde al compromiso municipal de seguir eliminando barreras. “Un Vinaròs para todos es, necesariamente, un Vinaròs inclusivo”, afirma.

La playa de Fora Forat de Vinaròs estrena una nueva zona de sombra para usuarios con movilidad reducida

La mejora se suma a otros recursos ya disponibles para los usuarios con movilidad reducida, como la zona de sombra adaptada y el servicio de asistencia al baño, que continuará prestándose durante toda la campaña de verano.

Respuesta a una demanda

La puesta en marcha de estas instalaciones llega después de que la entidad Cocemfe Maestrat trasladara en diversas ocasiones en los últimos años las deficiencias detectadas en el aseo adaptado de la playa del Fora Forat. Entre las principales reclamaciones figuraban los problemas relacionados con la limpieza y el mantenimiento del espacio, así como el uso del propio lavabo como lugar de almacenamiento del material de apoyo para el baño adaptado.

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La organización había solicitado que dicho equipamiento se guardara en una caseta independiente para garantizar tanto la funcionalidad como la disponibilidad permanente del aseo para las personas usuarias.

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