13 pueblos de Castellón podrán sintonizar nuevos canales de TDT y ampliarán su oferta de televisión

La renovación tecnológica de los equipos transmisores de Televisión Digital Terrestre (TDT) situados en el Alto de Pina permitirá mejorar la calidad de la señal e incorporar nuevos canales nacionales en 13 municipios del interior de Castellón.

La actuación, impulsada por Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec), operador público de telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana, afecta a las localidades que reciben la señal desde este centro emisor. Los trabajos se han llevado a cabo este miércoles, periodo durante el cual se ha producido una interrupción temporal de la emisión de TDT.

Como parte de esta renovación, se pondrán en servicio los múltiplex nacionales MPE4 y MPE5, que incluyen canales como Boing, Energy, Mega, Trece, Atreseries, BeMad TV, Real Madrid TV y Ten. Una vez finalizada la intervención, los vecinos deben resintonizar sus televisores para recuperar correctamente la señal y poder acceder a los nuevos canales disponibles.

Los municipios afectados por el cambio de equipos son Barracas, Caudiel, Cortes de Arenoso, Fuente la Reina, Pina de Montalgrao, Sacañet, El Toro, Villanueva de Viver, Jérica y la pedanía de Novaliches, Puebla de Arenoso, Torás, Bejís y Montán.

Istec ha puesto a disposición de los usuarios su centro de atención para resolver dudas o incidencias durante la ejecución de los trabajos y también para futuras consultas relacionadas con el servicio.