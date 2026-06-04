Los 36 castillos y joyas ocultas de Castellón que quizá no conocías y recibirán 4,5 millones para recuperar su esplendor
El Consell repartirá 4,5 millones para rehabilitar fortalezas, murallas, ermitas, torres y yacimientos repartidos por toda la provincia
Quizás no sean los castillos más fotografiados de la provincia ni aparezcan siempre en las guías turísticas, pero forman parte del enorme mapa patrimonial de Castellón. Fortalezas, murallas, ermitas, torres medievales, yacimientos arqueológicos, santuarios, lavaderos y espacios históricos repartidos por 36 municipios de la provincia recibirán una inyección de 4,5 millones de euros del Consell para frenar su deterioro, mejorar su conservación y dar un nuevo paso en su puesta en valor.
Se trata de ayudas concedidas por la Generalitat para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio cultural, así como la adecuación y renovación de bienes y espacios municipales. En el caso de Castellón, la suma de las subvenciones asciende a 4.500.386,31 euros, distribuidos entre actuaciones que van desde la consolidación de castillos hasta la rehabilitación de ermitas, murallas, iglesias y otros bienes históricos.
Buena parte de los proyectos se concentran en recintos defensivos que, aunque menos conocidos que los grandes iconos de Morella o Peñíscola, por poner un ejemplo, conservan un enorme valor histórico. Entre las actuaciones que alcanzan la ayuda máxima de 150.000 euros figuran la reparación del muro de contención del castillo de Culla, la consolidación de paramentos interiores del castillo de Ayódar, la excavación arqueológica del castillo de Alcudia de Veo, la recuperación del castillo de Tales, la restauración de la torre medieval del conjunto amurallado de Xodos o la puesta en valor de los restos del castillo-palacio de Ceyt Abu Ceyt en Argelita.
También recibirán 150.000 euros otros proyectos vinculados a murallas y espacios históricos de referencia, como la protección de la muralla de Sant Mateu, en el ámbito del antiguo hospital cívico militar, hoy biblioteca y escuela de música; la rehabilitación del entorno de la muralla de Portell; o la excavación y consolidación del acceso al castillo de Mauz, en Suera.
El patrimonio religioso y civil también tendrá un peso destacado en esta línea de ayudas. La Todolella recibirá 150.000 euros para la reparación de patologías y actualización de instalaciones en la ermita de Sant Cristòfol; Figueroles, otros 150.000 euros para rehabilitar el Molí Vell como centro de interpretación; Canet lo Roig, la misma cantidad para la ermita del Calvario; y La Jana, 150.000 euros para intervenir en el interior de la ermita de Sant Josep del Carrascal.
La lista incluye además actuaciones de menor importe, pero igualmente relevantes para conservar piezas patrimoniales de gran valor local. Es el caso de Vilanova d’Alcolea, que recibirá 51.730 euros para renovar los recursos didácticos de la Mansió Ildum; Castellfort, con 52.438 euros para trabajos en el ermitorio de la Mare de Déu de la Font; Navajas, con 52.225 euros para la Fuente de los 13 Caños; Viver, con 52.347 euros para el proyecto de excavación y adecuación de la villa romana de El Prado; o Cabanes, que contará con 65.219 euros para la primera fase de rehabilitación del arco romano.
Los municipios beneficiarios son Eslida, Espadilla, Jérica, Culla, Ayódar, Vilanova d’Alcolea, Pina de Montalgrao, Traiguera, Suera, Olocau del Rey, Ludiente, Castellfort, Alcudia de Veo, Herbers, Benafer, Sant Mateu, Portell, les Coves de Vinromà, Tales, La Todolella, Torreblanca, Figueroles, Canet lo Roig, la Salzadella, Segorbe, Navajas, El Toro, la Jana, Ares, Viver, Altura, Forcall, Teresa, Xodos, Argelita y Cabanes.
Con esta línea de financiación, el Consell impulsa la recuperación de un patrimonio que no siempre ocupa los grandes escaparates turísticos, pero que ayuda a explicar la historia de muchos pueblos de Castellón. Las actuaciones permitirán frenar el deterioro de estos espacios, mejorar su accesibilidad, avanzar en su interpretación y abrir nuevas posibilidades para su uso cultural, social y turístico.
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