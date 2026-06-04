El Baix Maestrat marca su hoja de ruta para el futuro con más de 300 propuestas sobre empleo, vivienda e infraestructuras

El Magatzem de la Mar de Benicarló acogió este jueves la presentación oficial de Baix Maestrat Impulsa (BMI), una nueva asociación empresarial que nace con el objetivo de promover proyectos estratégicos y reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales para impulsar el desarrollo económico y social de la comarca.

Al acto asistieron el director general de Industria, Julio Delgado; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; y el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá. También participaron el director general de Administración Local, José Antonio Redorat; los vicepresidentes de la Diputación, Andrés Martínez y Mª Ángeles Pallarés; así como alcaldes, alcaldesas y concejales de los municipios del Baix Maestrat.

A la presentación asistió el director general de Industria, Julio Delgado; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá; así como el director general de Administración Local, José Antonio Redorat; y los vicepresidentes de la Diputación, Andrés Martínez, y MªÁngeles Pallarés, entre otros. / MEDITERRÁNEO

La jornada reunió a empresarios y agentes socioeconómicos de la comarca y sirvió para dar a conocer las conclusiones del estudio La comarca del Baix Maestrat: diagnòstic territorial i propostes, elaborado conjuntamente por la Universitat Jaume I (UJI) y la asociación BMI.

Radiografía de la realidad

El informe realiza una radiografía de la realidad socioeconómica del Baix Maestrat y plantea más de 300 propuestas orientadas a mejorar aspectos como las infraestructuras, la vivienda, el empleo, la formación, la competitividad empresarial y la cooperación territorial.

Juanma Cerdá destacó la importancia de “generar alianzas estables entre administraciones, empresas, centros formativos y sociedad civil para afrontar los retos de futuro”. / Alba Boix

Durante su intervención, Juanma Cerdá destacó la importancia de “generar alianzas estables entre administraciones, empresas, centros formativos y sociedad civil para afrontar los retos de futuro”.

Por su parte, Marta Barrachina subrayó que el Baix Maestrat es una comarca que “ha sabido construir una economía diversa y resiliente, sustentada en sectores tradicionales, pero también abierta a nuevas oportunidades de crecimiento”. La presidenta de la Diputación remarcó que la inversión provincial realizada en la comarca desde el inicio de la legislatura alcanza los 20 millones de euros y señaló que el estudio, junto con el Plan Futur Província, muestra que el territorio cuenta con “bases sólidas sobre las que construir futuro”.

Barrachina también resaltó la necesidad de reforzar la competitividad empresarial, impulsar la innovación, favorecer la implantación de nuevas inversiones, mejorar la conexión entre formación y empleo y aprovechar mejor la posición estratégica del territorio dentro del Corredor Mediterráneo.

Una voz empresarial para la comarca

Las principales conclusiones del estudio fueron expuestas por Xavier Molina, catedrático de la UJI, y Alfredo Roé, impulsor de la iniciativa. Ambos defendieron la necesidad de abordar el desarrollo del Baix Maestrat desde una visión compartida y coordinada entre los distintos actores del territorio.

Los responsables de Baix Maestrat Impulsa explicaron también los objetivos y líneas de trabajo de la entidad, que nace con vocación supramunicipal y abierta a la incorporación de nuevas empresas y organizaciones.

El presidente de BMI, Francisco Gil, hizo un llamamiento al tejido empresarial para sumarse al proyecto y consolidar una asociación representativa de toda la comarca. Por su parte, el vicepresidente, Victoriano Prim, aseguró que la entidad pretende convertirse en una voz útil para defender los intereses empresariales y contribuir al progreso económico y social del territorio.

La jornada concluyó con una mesa redonda sobre los retos y oportunidades del Baix Maestrat, en la que participaron la consultora Nerea Safont, el director general de Industria y representantes de BMI.

Entre las principales conclusiones del debate destacó la necesidad de reforzar la colaboración público-privada y la cooperación entre municipios para impulsar proyectos transformadores capaces de aumentar la competitividad y aprovechar el potencial de crecimiento de la comarca.

Por el momento, Baix Maestrat Impulsa está integrada por Grupo Gil Comes, Benimar-Ocarsa, Grupo Azor, BDM Consultores, Grupo Industrial Alespri, Transfer Agencia de Empleo, Caixa Vinaròs y Caixa Benicarló.