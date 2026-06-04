Burriana se planta contra los vertidos ilegales: multas de hasta 100.000 euros por abandonar basura en la calle

La lucha contra los vertidos ilegales en Burriana suma un nuevo expediente sancionador. El consistorio ha iniciado un procedimiento sancionador ordinario contra un ciudadano por una presunta infracción grave en materia de residuos, después de que la Policía Local de Burriana detectara el abandono de basura y objetos en la vía pública.

La actuación llega tras la intensificación de la vigilancia policial y el rastreo de conductas incívicas durante las últimas semanas, en respuesta directa a las peticiones y denuncias trasladadas por los vecinos en las reuniones de la iniciativa Con mis vecinos.

Los hechos se remontan al pasado 20 de abril, cuando agentes de la Policía Local solicitaron al propietario la retirada de cuatro contenedores de grandes dimensiones llenos de basura en la calle Argila.

Según la información municipal, los contenedores contenían residuos y objetos diversos, estaban sin cubrir y se encontraban completamente desbordados.

Imagen de uno de los contenedores de grandes dimensiones llenos de basura en la vía pública, que contenían residuos y objetos diversos sin cubrir y completamente desbordados. / MEDITERRÁNEO

Tras su retirada, los agentes constataron el vertido de parte de esos residuos y objetos directamente en la vía pública, llegando a ocupar de manera parcial el carril bici y obstaculizando el tránsito. La situación provocó además molestias vecinales y un evidente riesgo para la seguridad de la circulación de peatones y ciclistas en la zona.

Una infracción grave en materia de residuos

La conducta investigada ha sido calificada inicialmente como una infracción grave recogida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que castiga el abandono o vertido de residuos no peligrosos en la vía pública.

Al tratarse de una infracción grave, la legislación contempla sanciones económicas que oscilan entre los 2.001 euros y los 100.000 euros.

Esta actuación administrativa se enmarca en la estrategia del equipo de gobierno local para atajar los vertidos incontrolados y la degradación del entorno, una problemática especialmente grave en zonas agrícolas.

Agricultores y propietarios de fincas periféricas, como los del Camí La Pedrera, han trasladado esta situación al alcalde, Jorge Monferrer Daudí, durante los encuentros vecinales semanales.

Además, el Ayuntamiento de Burriana ha lanzado varias campañas informativas para recordar a la ciudadanía la gratuidad del servicio de recogida de voluminosos y las consecuencias de arrojar objetos y enseres de forma descontrolada en las calles de la ciudad.

Vertido en la vía publica en Burriana. / MEDITERRÁNEO

“Vamos a actuar con contundencia”

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha advertido de que “no vamos a tolerar que la dejadez y el incivismo de unos pocos pongan en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos y degraden la imagen de Burriana”.

Trullen ha añadido que “el abandono de residuos y escombros de forma descontrolada en nuestras calles o caminos rurales tiene consecuencias económicas graves y vamos a actuar con contundencia”.

El edil ha reafirmado que el consistorio seguirá reforzando la vigilancia y aplicando la ley con firmeza para proteger todo el término municipal.