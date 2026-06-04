Una cubierta vegetal pondrá el broche al sellado del antiguo vertedero de Onda

Reciplasa ha oficializado este jueves la culminación del sellado del vaso B del antiguo vertedero de Onda, una intervención de 2,7 millones de euros que quedará rematada con la plantación de vegetación sobre la superficie cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables. La hidrosiembra ese último paso el que ponga el broche a una intervención de gran carga ambiental y simbólica para el municipio, tal como adelantó Mediterráneo el pasado mes de abril.

La actuación constituye el principal proyecto incluido dentro del plan de mejoras de 4,5 millones de euros aprobado por Reciplasa para optimizar sus instalaciones y reforzar la sostenibilidad de la gestión de residuos. El objetivo pasa por minimizar el impacto de la actividad en el entorno y garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos exigidos para este tipo de infraestructuras.

Su presidente, Sergio Toledo, ha visitado el sellado junto a la vicepresidenta de la entidad y alcaldesa de Onda, Carmina Ballester. Toledo destacó que la empresa pública “cumple con la palabra dada” y con “una de las inversiones más importantes previstas” en sus instalaciones.

Una medida "prioritaria"

“El sellado del vaso B del vertedero de Onda era una medida prioritaria tanto desde el punto de vista medioambiental como de la calidad del servicio que prestamos a los municipios consorciados. Este proyecto demuestra el compromiso de Reciplasa con una gestión moderna, eficiente y respetuosa con el entorno”, señaló.

Toledo enmarcó esta intervención dentro de una estrategia global de mejora de las plantas de Onda y Almassora, fruto del acuerdo alcanzado con la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del servicio. En este sentido, apuntó que Reciplasa está buscando soluciones que permitan dar un tratamiento correcto a los residuos dentro de sus propias instalaciones y avanzó que la entidad estudia nuevas infraestructuras adaptadas a las mayores exigencias medioambientales.

El director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán, junto a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester. / Mediterráneo

Reivindicación histórica de los vecinos

Por su parte, Ballester valoró la actuación como un paso relevante para cerrar una etapa que ha marcado durante años al municipio. “Hoy damos un paso importante para cerrar una etapa que ha marcado a Onda durante muchos años. El sellado del vaso B era una actuación necesaria para seguir mejorando nuestro entorno y dar respuesta a una reivindicación histórica de los ondenses”, afirmó.

La alcaldesa subrayó además que Onda ha sido “solidaria durante décadas” al acoger estas instalaciones y defendió la necesidad de avanzar hacia una actividad cada vez más sostenible y respetuosa con el entorno. “Nuestro deber es seguir trabajando para dejar a las futuras generaciones una ciudad mejor de la que recibimos”, añadió.

La inversión destinada al sellado del vertedero constituye la partida más importante del paquete de actuaciones aprobado por Reciplasa. El plan contempla también otras mejoras orientadas a incrementar la eficiencia operativa de las instalaciones, entre ellas la construcción de una planta de recuperación de colchones en la estación de transferencia de Almassora o la modernización de la zona de compactación de esta misma planta.

Con el vaso B ya sellado y a falta únicamente de completar la cubierta vegetal, Reciplasa da un nuevo paso en su estrategia de mejora ambiental y en la adaptación de sus instalaciones a los retos actuales y futuros de la gestión de residuos.