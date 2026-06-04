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El 16 de junio

El 'Hermano Mayor' Pedro García Aguado abordará en Nules el reto de educar a los jóvenes en la era digital

El exdeportista y comunicador ofrecerá junto a Nerea López una charla sobre educación, pantallas, límites y salud emocional

Foto de archivo de una conferencia de Pedro García Aguado en Vila-real.

Foto de archivo de una conferencia de Pedro García Aguado en Vila-real. / Gabriel Utiel

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Concha Marcos

Nules

El ciclo Ágora Nules pondrá el foco en uno de los grandes retos actuales para las familias: cómo educar a los hijos en un mundo marcado por las pantallas, las redes sociales, la inmediatez y los cambios constantes. La próxima cita tendrá como protagonistas a Pedro García Aguado, conocido por el programa televisivo Hermano Mayor, y a la comunicadora y divulgadora Nerea López.

La charla, titulada El reto de educar hoy, se celebrará el martes 16 de junio, a las 19.00 horas, en el local multifuncional de Nules. La entrada será gratuita.

Durante la conferencia se hablará de cuestiones que preocupan cada vez más a padres, madres y docentes, como el uso de la tecnología, la salud emocional de los jóvenes, la importancia de establecer límites, el esfuerzo, la convivencia y la forma de acompañar a los adolescentes en una sociedad que cambia a gran velocidad.

Pedro García Aguado cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la educación, la adolescencia y las relaciones familiares. Tras su etapa como deportista de élite y su popularidad televisiva, se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en España en materia de prevención, juventud y convivencia familiar.

Junto a él participará Nerea López, comunicadora y divulgadora especializada también en temas relacionados con la educación y el desarrollo de los jóvenes.

El alcalde de Nules, David García, ha destacado que educar “no es una tarea sencilla” y que hoy las familias se enfrentan a desafíos nuevos, especialmente por el peso de las pantallas, las redes sociales y los cambios sociales. Por ello, ha defendido la importancia de abrir espacios de reflexión y ofrecer herramientas útiles a las familias.

Esta nueva conferencia forma parte de la programación de Ágora Nules, una iniciativa que busca acercar al municipio debates y voces relevantes sobre temas como la economía, la cultura, la empresa, la innovación, el bienestar o la educación.

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La actividad está impulsada por el Ayuntamiento de Nules y cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real.

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