L'Alcora lanza 'Estiu Jove 2026' con excursiones, multiaventura y láser game en julio

El Ayuntamiento de l'Alcora, a través de la concejalía de Juventud, ha presentado este jueves, 4 de junio, una nueva edición de la campaña ‘Estiu Jove’, un programa de ocio y tiempo libre diseñado especialmente para el público joven de la localidad que se desarrollará durante todos los sábados del próximo mes de julio.

La concejala del área, Amparo Segura, ha sido la encargada de desglosar las actividades de una iniciativa que destaca por su variedad y por ser totalmente gratuita para los participantes.

"Queremos que todos los jóvenes de l'Alcora, sin excepción, tengan acceso a un ocio de calidad, activo y seguro este verano. Hemos diseñado un cartel que combina naturaleza, deporte, adrenalina y convivencia, facilitando además el transporte para que no tengan que preocuparse por nada", ha subrayado la edila.

Una programación para exprimir el mes de julio

La programación arrancará el sábado 4 de julio con una completa excursión a Morella que combinará la aventura en el parque Saltapins y tiempo de piscina.

El siguiente sábado, 11 de julio, la actividad se trasladará al Embalse de l’Alcora para disfrutar de una mañana de multiaventura con Viunatura.

La adrenalina continuará el sábado 18 de julio con una partida de Láser Game en Castellón.

Finalmente, el cartel de este año se cerrará el sábado 25 de julio con una divertida mañana en el centro de ocio y parque de camas elásticas V Jump de Castellón, donde los jóvenes podrán disfrutar saltando a lo grande en sus instalaciones.

Inscripciones ya abiertas

Segura ha recordado que, al tratarse de actividades con plazas limitadas, es fundamental realizar la inscripción previa. El Ayuntamiento de la capital de l'Alcalatén ha habilitado un código QR oficial (disponible en los carteles y en las redes sociales municipales) para que los interesados puedan reservar su plaza de forma rápida y sencilla.

Desde la concejalía de juventud del Ayuntamiento alcorino se anima a la inscripción y poder así disfrutar en julio de todas las atractivas jornadas reseñadas.