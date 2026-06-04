La nave de Bodolz inicia este verano su transformación en el nuevo polifuncional de Benicàssim

La antigua nave de las calles Bodolz e Ilustración tiene ya empresa, contrato firmado y calendario para empezar a convertirse este verano en el futuro edificio polifuncional de Benicàssim. Tras una licitación a la que concurrieron ocho constructoras, el Ayuntamiento ha firmado ya con Cleop el contrato de una obra de 2,3 millones de euros que deberá arrancar en las próximas semanas, una vez la adjudicataria presente los planes de seguridad y salud, gestión de residuos y el resto de documentación técnica previa necesaria para el inicio de los trabajos.

La firma del contrato se dio a conocer durante la celebración del pleno de mayo y supone un nuevo paso para materializar uno de los proyectos más esperados por el tejido asociativo local. La actuación permitirá transformar el antiguo inmueble en un gran equipamiento destinado a actividades culturales, sociales, formativas y vecinales.

La obra se adjudicó finalmente a Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop) por 2.304.369,70 euros, frente a un presupuesto base de licitación de 2.473.452,42 euros. La oferta presentada por la empresa supone una rebaja de 169.082,72 euros, alrededor de un 6,8% respecto al precio inicial.

Ocho empresas compitieron por la obra

La construcción del polifuncional despertó un notable interés empresarial. Un total de ocho constructoras presentaron oferta para ejecutar el proyecto, en una licitación que se prolongó durante varios meses y en la que dos de las propuestas tuvieron que justificar su viabilidad al situarse inicialmente en valores considerados anormalmente bajos.

Recreación de cómo quedará el edificio tras la reforma de la nave. / MEDITERRÁNEO

Tras analizar toda la documentación, la mesa de contratación situó la oferta de Cleop como la mejor clasificada, con una puntuación total de 58,54 puntos. La propuesta incorpora además un plazo de garantía de 24 meses y fue considerada plenamente viable por los técnicos municipales.

Un edificio de más de 1.000 m²

El futuro polifuncional permitirá reconvertir por completo la antigua nave situada en la esquina de Bodolz e Ilustración en un edificio de más de 1.000 m² distribuidos en dos plantas.

El proyecto contempla una gran sala multiusos, aulas para talleres, despachos y espacios destinados a asociaciones, además de incorporar criterios de accesibilidad, eficiencia energética y acondicionamiento acústico. El objetivo es ofrecer un espacio estable para actividades culturales, reuniones, actos sociales y propuestas formativas, evitando recurrir de forma habitual a instalaciones provisionales para celebrar eventos de cierta envergadura.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que una vez comiencen los trabajos este verano, el nuevo equipamiento pasará a formar parte del paisaje urbano de Benicàssim durante los próximos meses.

Dirección técnica adjudicada

Paralelamente, el Ayuntamiento también ha avanzado en la contratación de la dirección facultativa de la obra, el servicio encargado de supervisar la ejecución de los trabajos, coordinar la seguridad y salud, controlar la calidad de la construcción y garantizar el correcto desarrollo del proyecto hasta su finalización.

Con el contrato ya firmado, los próximos pasos se centrarán en la aprobación de la documentación técnica previa para que las máquinas puedan entrar en la nave y comenzar una transformación largamente esperada por asociaciones y colectivos del municipio.