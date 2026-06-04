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La nueva ruta que te hará mirar los naranjos de Almassora de otra manera

El programa Descubre Almassora suma la ruta guiada El esplendor de la naranja, una experiencia para conocer la historia y el legado citrícola del municipio

Almassora estrena una nueva ruta guiada para descubrir el legado de la naranja en el municipio.

Almassora estrena una nueva ruta guiada para descubrir el legado de la naranja en el municipio. / Agencias

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Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La historia de Almassora también se descubre entre naranjos. Con esta mirada, la Concejalía de Turismo incorpora este año al programa Descubre Almassora una nueva propuesta: la ruta guiada El esplendor de la naranja, una experiencia pensada para adentrarse en la importancia que el cultivo de los cítricos ha tenido en el desarrollo económico, social y paisajístico del municipio.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio, a las 18:30 horas, y recorrerá diferentes enclaves del término municipal vinculados a la tradición citrícola de Almassora.

La ruta cuenta con 24 plazas y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de junio.

La concejala de Turismo, Silvana Rovira, ha explicado que esta iniciativa nace con el objetivo de ampliar la oferta de experiencias turísticas en Almassora y acercar a vecinos y visitantes algunos de los elementos más representativos de la identidad local. “La naranja forma parte de nuestra historia, de nuestro paisaje y de nuestra manera de entender el territorio. Con esta nueva ruta queremos dar a conocer ese legado y ofrecer una experiencia atractiva para todos aquellos que deseen descubrir Almassora desde una perspectiva diferente”, ha señalado la edila.

Cartel de la visita guiada sobre el legado citrícola de Almassora.

Cartel de la visita guiada sobre el legado citrícola de Almassora. / MEDITERRÁNEO

Turismo de proximidad y patrimonio local

Rovira ha recordado que Descubre Almassora engloba un conjunto de rutas y experiencias diseñadas para mostrar la riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica del municipio.

Noticias relacionadas y más

La nueva ruta se suma a la programación turística impulsada por el Ayuntamiento de Almassora para fomentar un turismo de proximidad, sostenible y vinculado al conocimiento del entorno, con propuestas que combinan divulgación, patrimonio y experiencia.

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