Un pueblo del interior de Castellón suma un nuevo supermercado y crea 12 puestos de trabajo
El nuevo establecimiento refuerza los servicios de proximidad y supone un impulso económico para la localidad
Un nuevo supermercado ha abierto sus puertas en un municipio del interior de Castellón y lo hace con una doble buena noticia: más servicios para los vecinos y la creación de 12 nuevos puestos de trabajo. La iniciativa supone un impulso para la economía local y refuerza la oferta comercial en una localidad donde cada nuevo negocio cuenta.
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El establecimiento ha abierto sus puertas en les Coves de Vinromà, una localidad de 1.888 habitantes, según datos de 2025, situada en la comarca de la Plana Alta. El establecimiento se encuentra en la calle Sant Isidre, número 3, y está impulsado por la Cooperativa Sant Isidre de les Coves de Vinromà.
Se trata de un Charter, la franquicia de Consum, que con esta apertura, alcanza ya las 43 tiendas Charter en la provincia de Castellón. El nuevo supermercado abrirá de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas, mientras que domingos y festivos permanecerá cerrado.
El establecimiento contará con una amplia oferta de productos de alimentación, marcas Consum y servicios como pescadería, lo que permitirá reforzar las opciones de compra en el municipio sin necesidad de desplazamientos.
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Una apuesta por los pueblos y por el futuro rural
Desde el Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta han felicitado a los promotores del proyecto por haber hecho realidad una iniciativa que consideran importante para el municipio y para el conjunto del territorio rural.
La entidad ha subrayado que "cada nuevo negocio que abre sus puertas en los pueblos representa mucho más que una inversión". Supone "esfuerzo, valentía, compromiso con el territorio y confianza en el futuro".
"Para nosotros es una enorme satisfacción comprobar que las ayudas Leader siguen dando sus frutos y contribuyendo a hacer realidad proyectos que generan actividad, crean oportunidades y refuerzan los servicios en nuestros municipios", apuntan.
La apertura de este nuevo supermercado supone así un paso más para dinamizar la vida económica y social de les Coves, con más servicios, más empleo y más oportunidades para sus vecinos.
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