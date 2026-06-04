Un taller de empleo de Moncofa se queda sin profesor por la falta de albañiles cualificados

La falta de profesionales cualificados en determinados sectores laborales ha llegado a afectar incluso a iniciativas formativas destinadas precisamente a fomentar el empleo. Esta es la situación que actualmente atraviesan el taller de empleo y la escuela taller de Moncofa, donde los alumnos de la especialidad de albañilería continúan su formación sin contar, a día de hoy, con un docente encargado de impartir las clases prácticas y especializadas de esta rama.

Se trata de una circunstancia inédita en el municipio, especialmente teniendo en cuenta que durante más de una década estos programas se han desarrollado con absoluta normalidad y sin incidencias relacionadas con la cobertura del profesorado.

El proyecto comenzó con normalidad y con personal docente asignado para impartir las clases correspondientes. Sin embargo, la realidad del mercado laboral ha provocado que los profesionales que inicialmente aceptaron formar parte del programa hayan abandonado sus puestos para incorporarse a otros trabajos con mejores condiciones, ya sea por una mayor proximidad a sus lugares de residencia o por unas retribuciones económicas más elevadas.

Esta situación evidencia las dificultades actuales para retener profesionales especializados en sectores como el de la construcción, donde la demanda de mano de obra continúa creciendo de forma notable.

Oferta de empleo

Ante esta problemática, el Ayuntamiento de Moncofa ha decidido reaccionar lanzando una oferta de empleo con el objetivo de captar nuevos docentes interesados en impartir formación tanto en el taller de empleo como en la escuela taller. El consistorio considera prioritario encontrar una solución rápida que permita garantizar el desarrollo normal del curso y asegurar que el alumnado pueda completar su preparación en las condiciones previstas desde el inicio del proyecto.

Mientras se intenta cubrir la vacante, los alumnos continúan avanzando en la parte teórica del programa formativo. Esta circunstancia está permitiendo que los participantes adquieran conocimientos técnicos y conceptuales relacionados con la albañilería antes de afrontar la fase práctica. No obstante, la preocupación comienza a aumentar debido a que el periodo destinado a las prácticas se encuentra cada vez más próximo y todavía no se ha encontrado un profesional que asuma la docencia de la especialidad.

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Moncofa, José María Andrés, ha reconocido que se trata de una situación completamente excepcional para el municipio. Según ha explicado, “nunca antes se había vivido una circunstancia similar en los talleres de empleo desarrollados en la localidad y existe la esperanza de que las ofertas laborales publicadas permitan atraer candidatos interesados en asumir la responsabilidad docente”.

El edil considera además que este “problema no es exclusivo de Moncofa, sino que podría estar reproduciéndose en otros municipios de la provincia de Castellón e incluso en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana”.

Las dificultades y sus razones

La dificultad para encontrar profesorado especializado responde, en gran medida, al actual contexto del sector de la construcción. Para ejercer como docente en estos programas es necesario cumplir una serie de requisitos técnicos y formativos específicos, algo que limita el número de profesionales disponibles.

A ello se suma el incremento de oportunidades laborales en obras y promociones privadas, especialmente en la zona litoral de Castellón, donde la actividad inmobiliaria atraviesa un momento de crecimiento impulsado por una demanda de vivienda superior a la oferta existente. Muchos profesionales optan así por incorporarse directamente al mercado de la construcción antes que dedicarse a la enseñanza.

Desde el Ayuntamiento confían en que la situación pueda resolverse en las próximas semanas para garantizar la continuidad del taller de empleo y de la escuela taller con total normalidad. El objetivo es que el alumnado pueda completar el curso sin alteraciones y desarrollar posteriormente las obras y actuaciones previstas dentro del propio proyecto formativo, manteniendo así una iniciativa que durante años ha servido para impulsar la formación y la inserción laboral en el municipio de Moncofa.