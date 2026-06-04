La piscina cubierta de la Vall estrenará baño turco y reducirá un 60% su consumo eléctrico

La Piscina Cubierta Municipal de la Vall d’Uixó incorporará nuevas mejoras en los próximos meses dentro del plan de modernización impulsado por el Ayuntamiento y la empresa pública Emsevall. Las actuaciones previstas y ya ejecutadas superan los 134.000 euros de inversión y permitirán renovar instalaciones, mejorar el servicio a las personas usuarias y avanzar en la eficiencia energética del edificio.

El consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ha explicado que estas inversiones forman parte de “una apuesta decidida por poner al día unas instalaciones fundamentales para la ciudad”, combinando mejoras técnicas, sostenibilidad y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Nuevas placas fotovoltaicas para ahorrar energía

Uno de los proyectos más relevantes es la sustitución de las actuales placas solares térmicas, ya obsoletas, por un nuevo sistema fotovoltaico. Esta actuación, que se encuentra en fase de licitación, cuenta con un presupuesto aproximado de 60.000 euros y permitirá reducir en torno a un 60 por ciento el consumo eléctrico de la piscina cubierta.

La medida tendrá un impacto directo en la factura energética, que actualmente supera los 45.000 euros anuales. Según Ferreres, esta actuación supondrá “un importante ahorro económico y ambiental” para la instalación municipal.

En las últimas semanas también se ha renovado la enfriadora del sistema de climatización, una infraestructura que arrastraba problemas de funcionamiento desde hacía años. La inversión realizada ha sido de 29.500 euros. Además, se ha instalado un nuevo sistema de ventilación y extracción de aire en la sala técnica de tratamiento de agua, con una inversión de 4.500 euros, para garantizar la evacuación de gases procedentes de los productos químicos y cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales.

Baño turco y más mejoras para las personas usuarias

Otra de las actuaciones destacadas será la instalación de un baño de vapor o baño turco, una mejora muy demandada por las personas usuarias de la piscina cubierta. El proyecto, con una inversión prevista de 39.000 euros, se ejecutará durante la parada técnica del mes de agosto e incluirá también la construcción de un nuevo espacio de socorrismo.

Esta intervención permitirá mejorar tanto la atención a los usuarios como las condiciones de trabajo del personal de la instalación deportiva.

Además, Emsevall asumirá internamente el mantenimiento del agua de la piscina, una tarea que realizará personal propio formado específicamente. Esta decisión permitirá optimizar recursos y generar un ahorro estimado de 2.000 euros mensuales, lo que supone cerca de 24.000 euros al año.

Paralelamente, continúan las mejoras en otros espacios de la instalación. En la sala de cardio, donde el año pasado ya se habilitó una nueva zona de musculación con una máquina multifunción, se ha completado recientemente el equipamiento con la adquisición de un rack de mancuernas y un banco de trabajo, con una inversión aproximada de 1.500 euros.

Con estas actuaciones, la piscina cubierta de la Vall d’Uixó avanza hacia un modelo más moderno, eficiente y sostenible, con mejores servicios para la ciudadanía y una reducción significativa de los costes de funcionamiento.