La Vall d'Uixó ya tiene listo su segundo parque de agua, a un mes de la apertura del acuático de Sant Josep

La Vall d'Uixó está a aproximadamente siete kilómetros en línea recta del mar, uno de los destinos más recurrentes y anhelados cuando llega el calor. Teniendo en cuenta el probado aumento gradual e imparable de la temperatura global, lo que ya está dificultando la vida en las ciudades en los meses centrales del año, el Ayuntamiento ha querido «cambiar el concepto de parque infantil» para adaptarlo al nuevo escenario climático, en palabras de la alcaldesa, Tania Baños.

Una necesidad que, pensando en el verano, se hizo más acuciante a partir del año 2019, cuando se cerró la piscina de verano. La respuesta municipal fue, a parte de replantear el proyecto de ocio estival en el paraje de Sant Josep con la construcción del parque acuático, crear lo que Baños describe como «refugios climáticos» en el casco urbano.

La primera intervención bajo esa filosofía fue una realidad en el año 2024 en la plaza del Parque, donde es creó una zona de juegos de agua, en la parcela que hasta ese momento ocupó el skate park.

El segundo estará a disposición de los vecinos en la calle Balmes en un par de semana, «a mitad del mes de junio», al menos esa es la previsión del equipo de gobierno, dado que las obras están en su recta final.

La construcción de este parque de agua forma parte de una reforma urbana más amplia, que ha supuesto la creación de una plaza de unos 2.000 metros cuadrados en una zona «que hasta ahora estaba desaprovechada», detalla Tania Baños.

Este entorno urbano «se ha hecho totalmente accesible, lo que en este caso tiene especial importancia, porque está junto al acceso al CEIP Cervantes y el centro de día para personas con Alzheimer».

Como ya se diseñó en el primer parque de juegos de estas características, se han incorporado elementos que garanticen un uso seguro, como la elección de un material drenante para el suelo, de manera que se evite la acumulación de agua.

La alcaldesa incide en que este tipo de actuaciones no son un hecho aislado, sino que forman parte de una estrategia integral que pretende además de crear nuevos espacios, «adaptar los parques infantiles que ya existen para que estén adaptados al calor, como ya se ha hecho en el Toledo y Carbonaire, con la colocación de toldos para hacer sombra».

Las nuevas instalaciones están prácticamente listas a un mes de la fecha de apertura del parque acuático de Sant Josep anunciada por Tania Baños en su última visita a las obras.