En Fora Forat
Vinaròs impulsa por casi 500.000 euros su futuro refugio climático: de zona degradada a 4.000 m² de espacio verde y plaza para actos
El Ayuntamiento propone la adjudicación de las obras en una parcela donde actualmente se ubica la feria
El futuro refugio climático de Fora Forat, en Vinaròs, da un nuevo paso administrativo. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vinaròs ha propuesto adjudicar las obras de ejecución de este nuevo espacio verde, situado en la Zona Verde Sur 18, a la empresa EULEN S.A. por un importe de 412.851,27 euros más IVA, lo que eleva la inversión total a más de 499.000 euros.
El proyecto cuenta con financiación de la Diputación Provincial de Castellón y de los Fondos EDIL, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2021-2027. La actuación permitirá transformar este entorno en una zona verde adaptada a los retos del cambio climático y orientada a mejorar el bienestar de la ciudadanía.
Mejoras en arbolado y mobiliario urbano
La propuesta se ha realizado tras el análisis de las ofertas presentadas, resultando la de EULEN S.A. la que obtuvo la mayor puntuación. Entre las mejoras incluidas por la empresa destacan el incremento del calibre de los árboles previstos y el aumento del número de elementos de mobiliario urbano, dos aspectos que contribuirán a reforzar la calidad, funcionalidad y uso público del futuro espacio.
Por su parte, la empresa Planifica Ingenieros y Arquitectos S.L. será la encargada de asumir la dirección de obra, el control de ejecución y la coordinación en materia de seguridad y salud, además de ejercer como responsable del contrato durante el desarrollo de los trabajos.
Una nueva zona verde sobre una parcela de 4.000 metros cuadrados
La adjudicación definitiva queda ahora supeditada a la presentación de la documentación requerida por la legislación vigente, la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la constitución de la garantía definitiva y la emisión del correspondiente informe de Intervención.
El proyecto fue presentado el pasado mes de febrero en el Ayuntamiento por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y permitirá regenerar un entorno actualmente degradado en una parcela de alrededor de 4.000 metros cuadrados, donde se ubica la feria.
En este espacio se habilitará una nueva zona verde que también podrá actuar como elemento dinamizador del municipio, con fuentes integradas en una plazoleta preparada para acoger eventos culturales, sociales y festivos.
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