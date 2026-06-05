Burriana da luz verde en el pleno a 41 viviendas protegidas y a la reparación de sus parques infantiles

El Ayuntamiento de Burriana celebró este jueves su sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de junio, en la que se aprobaron asuntos de gran relevancia para la gestión económica y el desarrollo social del municipio. Entre los puntos más destacados de la parte resolutiva, la corporación municipal dio luz verde a la Cuenta General del Ejercicio 2025.

Otro de los acuerdos de la jornada fue la encomienda de gestión a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Mediante este convenio, se delegan las actividades materiales y técnicas precisas para la tramitación, resolución y adjudicación de parcelas de titularidad municipal que serán destinadas a la construcción de 41 viviendas de protección pública, impulsando así el acceso a la vivienda social en Burriana. El consistorio de la capital de la Plana Baixa cuenta para este proyecto con una parcela municipal, adquirida durante esta legislatura a la Sareb, de 759 metros cuadrados.

El Ayuntamiento ha decidido encomendar a la GVA la licitación del proyecto dado que lo más eficaz es encargarle la gestión directamente a la EVHA, que cuenta con los medios necesarios para dar luz verde al proyecto en el menor tiempo posible. Esta iniciativa también se suma a la rebaja del 50% en el impuesto de obras (ICIO) que el consistorio de la capital de la Plana Baixa aprobó recientemente para incentivar la construcción de viviendas protegidas.

Asimismo, el Pleno validó la prórroga del contrato del servicio de limpieza de los colegios públicos, la piscina municipal cubierta y el resto de dependencias municipales.

Mantenimiento Tanque de tormentas

En el apartado técnico e infraestructuras, se ratificó la modificación del contrato de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, que a partir de ahora incluirá formalmente el mantenimiento y conservación del tanque de tormentas de Sant Blai, así como de los depósitos de acumulación y desbaste de los huertos de ocio.

Del mismo modo, en materia económica, se dio luz verde a los expedientes de modificación de créditos entre los que destacan 150.000 euros para la reparación de todos los parques infantiles del municipio, junto con la modificación presupuestaria del Organismo Autónomo Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana de 45.547,24 euros para afrontar gastos relativos a salarios.

El consistorio va a subsanar los desperfectos derivados del uso diario y el paso del tiempo en un total de 24 ubicaciones diferentes. De este modo, se busca garantizar que las zonas de ocio destinadas a los más jóvenes y los espacios deportivos urbanos cumplan con las mejores condiciones de accesibilidad y confort.