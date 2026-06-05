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Báculos de cuatro metros de altura

Burriana iluminará sus pasos de peatones con sensores que detectan a los viandantes

Las nuevas luminarias led aumentarán su intensidad al detectar presencia en los pasos de cebra para mejorar la seguridad vial

El objetivo de este proyecto es aumentar la visibilidad en los pasos de peatones y la eficiencia energética.

El objetivo de este proyecto es aumentar la visibilidad en los pasos de peatones y la eficiencia energética. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Burriana

Burriana quiere que cruzar por la ciudad sea más seguro, especialmente en los puntos donde la visibilidad resulta clave para peatones y conductores. El Ayuntamiento ha iniciado una nueva actuación para reforzar la iluminación en pasos de peatones mediante la instalación de báculos de cuatro metros de altura equipados con luminarias led y sensores de presencia.

La principal novedad de este sistema es que la luz se intensifica automáticamente cuando detecta la presencia de viandantes. De este modo, los pasos de cebra quedan más iluminados justo en el momento en el que una persona se dispone a cruzar o ya se encuentra en la calzada, lo que facilita que los conductores puedan percibir mejor el entorno y reaccionar con mayor antelación.

Cuando no hay tránsito, las luminarias permanecen en modo de espera, con una iluminación más suave y ambiental. Este funcionamiento permite mantener la seguridad en la vía pública sin renunciar a la eficiencia energética, uno de los objetivos del proceso de modernización del alumbrado que el consistorio está llevando a cabo en el municipio.

Telegestión punto a punto

Los nuevos puntos de luz se integrarán, además, en el sistema de telegestión punto a punto del alumbrado público de Burriana. Esta herramienta, ya implantada en el conjunto del término municipal, permite supervisar en tiempo real el estado de cada luminaria y detectar posibles incidencias de forma individualizada.

La actuación se suma a la renovación integral del alumbrado público exterior desarrollada durante esta legislatura. Según el Ayuntamiento, en los últimos años han sustituido más de 6.500 luminarias por tecnología led de alta eficiencia, una intervención que ha permitido alcanzar un ahorro energético estimado del 43,5%.

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El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que esta medida permite seguir avanzando hacia “un entorno urbano más seguro, sostenible e innovador, adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía”. El edil también ha subrayado la “enorme transformación” del sistema de iluminación de la ciudad en apenas tres años.

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