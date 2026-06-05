Guerra política en Morella por una lavadora de lana de 80.000 €

La vida política en Morella vuelve a tensarse. El debate en torno al proyecto municipal de la denominada lavadora de lana —dotado con 80.000 euros— ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre el equipo de gobierno (Independents per Morella) y el PSPV (en la oposición), con acusaciones cruzadas que han escalado en redes sociales y comunicados públicos.

El conflicto, que inicialmente giraba en torno a la utilidad y viabilidad del proyecto de tratamiento de lana, ha derivado en una confrontación más amplia con otros temas como la implantación de parques solares y el uso del suelo rústico.

Acusaciones del ejecutivo local

Independents, que ostenta el gobierno local con el apoyo del PP, ha cargado contra el PSPV, al que acusa de haber favorecido en el pasado la tramitación de proyectos energéticos que habrían permitido la transformación de bancales agrícolas en grandes superficies de placas solares.

En un comunicado en redes, el ejecutivo sostiene que el PSPV habría actuado “de espaldas al sector ganadero”. Además, señala a antiguos responsables socialistas en la gestión urbanística, a quienes acusa de haber impulsado modificaciones en el planeamiento municipal para facilitar la compatibilidad del suelo rústico. Estas acusaciones han sido calificadas de “pelotazo” por Independents per Morella.

Respuesta del PSPV

En paralelo, el PSPV ha centrado sus críticas en la “lavadora de lana”, cuestionando su planteamiento técnico y el impacto real del proyecto, así como la “necesidad” de invertir 80.000 euros, sean subvenciones o fondos propios. Los socialistas dudan de su eficacia y acusan al alcalde de “mentir” y de “no ser riguroso” con datos como el volumen de lana recogida en pruebas piloto o los prototipos del proyecto. Según la oposición, “no resolverá el problema estructural de la comercialización y gestión de la lana en la comarca”.

El concejal socialista Joel Pascual ha defendido su honorabilidad y trayectoria, negando haber apoyado expropiaciones vinculadas a proyectos energéticos. Afirma que en su etapa en el gobierno mantuvo una posición de escucha activa hacia todos los sectores afectados, defendiendo que “la labor de gobierno implica atender a todas las sensibilidades”. Reafirma además su compromiso con el sector primario, asegurando que lo seguirá defendiendo “ahora y siempre”.

En este contexto, tanto la lavadora de lana como la planificación energética municipal se consolidan como ejes de una disputa política que continúa escalando. Morella afronta así un año político de alto voltaje en la capital de Els Ports, marcado por la confrontación entre gobierno y oposición a las puertas del próximo ciclo electoral municipal.