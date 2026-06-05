El langostino de Vinaròs ficha a la periodista Helena Resano como nueva embajadora

La periodista Helena Resano ha sido designada embajadora del langostino de Vinaròs 2026, una figura con la que el Ayuntamiento refuerza la promoción de uno de los productos gastronómicos más emblemáticos de la ciudad.

La concejala de Turismo, Mercedes García, ha destacado que esta elección supone “una magnífica oportunidad para seguir proyectando la imagen de Vinaròs y reforzar el prestigio de su gastronomía”. Según ha señalado, la trayectoria profesional de Resano en el ámbito del periodismo y la comunicación a nivel nacional permitirá dar mayor visibilidad a un producto que “constituye uno de los principales símbolos de nuestra historia, identidad y proyección de futuro”.

Con una amplia carrera en el mundo de la comunicación, Helena Resano es una de las caras más reconocidas de la información televisiva en España, al frente de la primera edición de los informativos de La Sexta Noticias. Su incorporación como embajadora se enmarca en la estrategia de promoción del langostino de Vinaròs, un producto reconocido por su calidad, su sabor característico y su fuerte vinculación con la tradición marinera local.

El Ayuntamiento ha agradecido a la periodista su aceptación del nombramiento y su implicación en la difusión de este producto gastronómico. Con esta colaboración, se pretende reforzar la proyección del langostino como referente de la cocina mediterránea y consolidar la imagen de Vinaròs como destino gastronómico de referencia.

El langostino de Vinaròs continúa así su consolidación como uno de los grandes embajadores culinarios de la Comunitat Valenciana, llevando el nombre de la ciudad a nuevos públicos dentro y fuera del país.