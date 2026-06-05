Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semana'Top-10' de colegios más demandadosDesaparecido en AlmassoraEmpresa del AñoLluvia en CastellónColes en Action
instagramlinkedin

Proyección turística

El langostino de Vinaròs ficha a la periodista Helena Resano como nueva embajadora

La presentadora de La Sexta Noticias dará visibilidad a uno de los grandes símbolos gastronómicos de la ciudad

La periodista Helena Resano, en una foto de archivo.

La periodista Helena Resano, en una foto de archivo. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Flores

Vinaròs

La periodista Helena Resano ha sido designada embajadora del langostino de Vinaròs 2026, una figura con la que el Ayuntamiento refuerza la promoción de uno de los productos gastronómicos más emblemáticos de la ciudad.

La concejala de Turismo, Mercedes García, ha destacado que esta elección supone “una magnífica oportunidad para seguir proyectando la imagen de Vinaròs y reforzar el prestigio de su gastronomía”. Según ha señalado, la trayectoria profesional de Resano en el ámbito del periodismo y la comunicación a nivel nacional permitirá dar mayor visibilidad a un producto que “constituye uno de los principales símbolos de nuestra historia, identidad y proyección de futuro”.

Con una amplia carrera en el mundo de la comunicación, Helena Resano es una de las caras más reconocidas de la información televisiva en España, al frente de la primera edición de los informativos de La Sexta Noticias. Su incorporación como embajadora se enmarca en la estrategia de promoción del langostino de Vinaròs, un producto reconocido por su calidad, su sabor característico y su fuerte vinculación con la tradición marinera local.

El Ayuntamiento ha agradecido a la periodista su aceptación del nombramiento y su implicación en la difusión de este producto gastronómico. Con esta colaboración, se pretende reforzar la proyección del langostino como referente de la cocina mediterránea y consolidar la imagen de Vinaròs como destino gastronómico de referencia.

Noticias relacionadas y más

El langostino de Vinaròs continúa así su consolidación como uno de los grandes embajadores culinarios de la Comunitat Valenciana, llevando el nombre de la ciudad a nuevos públicos dentro y fuera del país.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
  2. De vivir en Alemania a reabrir un camping en el interior de Castellón: el giro de vida de Álex y Sonia
  3. Un pueblo de Castellón estrenará en septiembre el colegio que llevaba años esperando: 'Es una conquista colectiva
  4. La Salzadella celebra la XVI Fira de la Cirera con más de 100 estands y gastronomía local
  5. Benicàssim estrena postas solares de socorrismo con aire californiano en sus playas
  6. Estas son las nuevas rutas cicloturistas de la Ruta 99 por los pueblos de menos de 100 habitantes
  7. El concejal de un pueblo de Castellón da el cante en un programa de À Punt: 'Hacer reír es algo muy serio
  8. La Vall d'Uixó ya tiene listo su segundo parque de agua, a un mes de la apertura del acuático de Sant Josep

El langostino de Vinaròs ficha a la periodista Helena Resano como nueva embajadora

El langostino de Vinaròs ficha a la periodista Helena Resano como nueva embajadora

Guerra política en Morella por una lavadora de lana de 80.000 €

Guerra política en Morella por una lavadora de lana de 80.000 €

Burriana da luz verde en el pleno a 41 viviendas protegidas y a la reparación de sus parques infantiles

Burriana da luz verde en el pleno a 41 viviendas protegidas y a la reparación de sus parques infantiles

Les Coves de Vinromà suma un nuevo supermercado y crea 12 puestos de trabajo

Les Coves de Vinromà suma un nuevo supermercado y crea 12 puestos de trabajo

El Baix Maestrat marca su hoja de ruta para el futuro con más de 300 propuestas sobre empleo, vivienda e infraestructuras

El Baix Maestrat marca su hoja de ruta para el futuro con más de 300 propuestas sobre empleo, vivienda e infraestructuras

La piscina cubierta de la Vall estrenará baño turco y reducirá un 60% su consumo eléctrico

La piscina cubierta de la Vall estrenará baño turco y reducirá un 60% su consumo eléctrico

La nueva ruta que te hará mirar los naranjos de Almassora de otra manera

La nueva ruta que te hará mirar los naranjos de Almassora de otra manera

Burriana se planta contra los vertidos ilegales: multas de hasta 100.000 euros por abandonar basura en la calle

Burriana se planta contra los vertidos ilegales: multas de hasta 100.000 euros por abandonar basura en la calle
Tracking Pixel Contents