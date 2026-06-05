Nules licita tres chiringuitos para dinamizar sus playas en verano y también en Pascua

Nules quiere dar más vida a sus playas no solo en verano, sino también en otros periodos de alta afluencia como Semana Santa y Pascua. Con este objetivo, el Ayuntamiento ha sacado a licitación tres espacios destinados al servicio de bar-restaurante en el litoral para las temporadas 2026 y 2027.

La licitación contempla la instalación de tres chiringuitos en la playa Les Marines y en la zona de la Gola. En concreto, el consistorio prevé adjudicar un puesto en les Marines y otros dos en la playa l’Alcúdia, con la intención de ampliar los servicios disponibles para vecinos, visitantes y veraneantes.

El concejal de Contratación, Adrián Sorribes, ha explicado que con este procedimiento se pretende que las playas de Nules puedan contar con este tipo de servicio “no solo en los meses estivales, también en otras temporadas como Semana Santa y Pascua”.

Canon mínimo de 1.200 € al año

El canon mínimo ofertado es de 1.200 euros anuales. La concesión tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de dos años más de prórroga. Las empresas o personas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado hasta el lunes 15 de junio.

Desde la Concejalía de Playas, María José Esteban ha subrayado que esta licitación forma parte de las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento para mejorar el litoral y reforzar los servicios de cara a la temporada estival. El objetivo, según ha señalado, es que tanto el vecindario como los veraneantes puedan disfrutar de unas playas en mejores condiciones.

Las personas interesadas en ampliar la información sobre los pliegos pueden dirigirse al Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Nules.