Onda da continuidad a su modelo de turismo inteligente y aprueba las tarifas de sus recursos turísticos

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado en el pleno ordinario correspondiente al mes de junio una serie de iniciativas estratégicas para seguir consolidando el crecimiento turístico del municipio, reforzar la protección y puesta en valor de su patrimonio y ampliar las oportunidades de formación y desarrollo para la ciudadanía.

Entre los acuerdos más destacados figura la aprobación por unanimidad de la prórroga de la vigencia y aplicación del Plan Director de Turismo Inteligente (DTI) para los ejercicios 2026 y 2027, una herramienta que permitirá dar continuidad a la estrategia turística impulsada por el consistorio durante los últimos años y seguir avanzando en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y la mejora de la experiencia de los visitantes.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que esta nueva ordenanza “nos permite seguir cuidando y poniendo en valor aquello que nos hace únicos como ciudad”. “Nuestro patrimonio es de todos los ondenses y queremos que siga siendo una fuente de oportunidades para el comercio, la hostelería y el conjunto de Onda, garantizando al mismo tiempo su conservación para las futuras generaciones”, ha señalado.

Entradas a recursos turísticos

Junto a la ampliación del Plan Director de Turismo Inteligente, el pleno también ha aprobado la nueva ordenanza reguladora del acceso a los recursos turísticos municipales, una normativa que permitirá mejorar la gestión de las visitas y contribuir al mantenimiento y conservación de algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La regulación contempla el acceso gratuito para todas las personas empadronadas en Onda, así como para los centros educativos del municipio y los menores de seis años. Asimismo, establece diferentes modalidades de acceso para visitantes, grupos organizados y actividades específicas, incluyendo las visitas teatralizadas, una de las propuestas con mayor aceptación dentro de la programación turística local.

La nueva ordenanza nace además del diálogo mantenido con representantes del comercio y la hostelería local, con el objetivo de que esta herramienta contribuya a fortalecer la oferta turística de Onda y responda al creciente interés que despiertan recursos como el Castillo de las 300 Torres, la Torre de la Presó, Onda Natura o la Cova de l'Algepsar.

Un Aula UNED para ampliar oportunidades

Durante la sesión plenaria también se ha aprobado, por unanimidad, el convenio que permitirá la puesta en marcha de un Aula UNED en Onda, una iniciativa que ampliará la oferta de actividades formativas, culturales y divulgativas en el municipio.

El nuevo espacio permitirá acercar nuevas propuestas a la ciudadanía, fomentar el acceso al conocimiento y seguir dotando a la ciudad de recursos que contribuyan a su dinamización social y cultural. Además, el proyecto aprovechará espacios municipales ya existentes para ofrecer nuevas oportunidades a vecinos y vecinas sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

Adaptación de la estructura municipal

Por otra parte, el pleno ha dado luz verde a diversas modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, una herramienta fundamental para adaptar la organización municipal a las necesidades actuales de los servicios públicos y seguir garantizando una atención eficaz a la ciudadanía.

Defensa de la educación pública

Antes de finalizar el pleno, la alcaldesa ha trasladado el respaldo del Ayuntamiento a la comunidad educativa y reconocido el trabajo que realizan diariamente docentes, equipos directivos, familias y personal de los centros educativos. Asimismo, ha reiterado el compromiso municipal de seguir colaborando para mejorar las condiciones y oportunidades educativas en Onda y ha recordado los avances logrados para que el IES Serra d'Espadà cuente con un aula UECO a partir del próximo curso, una medida muy demandada por las familias que permitirá reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.