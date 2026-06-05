El paso de 'Masterchef' por les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó ya tiene fecha de emisión
El Ayuntamiento ha compartido imágenes de la comida de degustación habitual y de diferentes escenas del programa en el turístico paraje
La filmación estuvo rodeada de estrictas medidas de seguridad para evitar que se filtraran imágenes, pero la eminente emisión del programa ha visibilizado algunos de los momentos que los presentadores y participantes en la nueva edición de Masterchef pasaron en uno de los destinos turísticos de la provincia de Castellón más conocidos, les Coves de Sant Josep.
Blindaje y máximo secreto: así ha grabado 'MasterChef' en les Coves de Sant Josep de la Vall
Desde que en marzo los equipos de rodaje tomaron el entorne del río subterráneo, poco se sabía de los detalles por los compromisos de confidencialidad que adoptan quienes de un modo u otro se vinculan con el programa, entre ellos, los comensales de la habitual comida en la que se degustan los platos preparados por los diferentes equipos.
Entre los asistentes, autoridades municipales, representantes festivos y del ámbito social y cultural de la ciudad.
Otra de las incógnitas que se ha desvelado es la fecha de emisión. Será el próximo lunes, 8 de junio, en el horario habitual de emisión.
El Ayuntamiento ha compartido imágenes de la comida y de la presencia de los tres presentadores, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja en les Coves y su entorno.
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