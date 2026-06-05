El temporal desplaza 300 metros un hinchable acuático en Peñíscola y lo arrastra hasta la orilla

El fuerte temporal marítimo registrado en las últimas horas en la costa de Peñíscola ha provocado este viernes el desplazamiento de una atracción de hinchables acuáticos instalada frente a la playa Norte. La estructura, que se encontraba fondeada en el mar, ha terminado varada en la orilla.

El hinchable acuático, sobre la arena, con el castillo al fondo. / Alba Boix

Según han podido comprobar vecinos y usuarios de la playa a primera hora de la mañana, el parque acuático ha aparecido sobre la arena después de haber sido arrastrado por el intenso oleaje y las corrientes generadas por el episodio de mal tiempo. Además de alcanzar la costa, la instalación se ha desplazado aproximadamente 300 metros hacia el sector derecho de la playa respecto a su ubicación habitual.

El temporal ha afectado durante la noche a distintos puntos del litoral peñiscolano. La fuerza del mar ha hecho imposible que la estructura permaneciera en su posición original, pese a los sistemas de anclaje instalados para garantizar su estabilidad.

Así estaban sobre la arena varios de los elementos del hinchable. / Alba Boix

Responsables de la atracción y operarios especializados han procedido a la retirada.