La Vall d’Uixó pregunta a sus vecinos cómo resolver uno de sus mayores problemas: la vivienda

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó iniciará la redacción del Plan Estratégico Municipal de Vivienda, un documento que permitirá analizar la situación actual del municipio y definir las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda en condiciones adecuadas, asequibles y sostenibles.

El concejal de Vivienda, Vicente Pitarch, ha destacado que “el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y, por tanto, necesitamos disponer de un diagnóstico riguroso de la realidad local para poder dar respuestas eficaces y adaptadas a las necesidades de los vecinos y vecinas de la Vall”.

El concejal Vicente Pitarch, ha presentado el plan para mejorar el acceso a la vivienda en la Vall. / MEDITERRÁNEO

Un plan basado en la realidad social del municipio

Para elaborar este documento, el Ayuntamiento combinará los datos e información de los que ya dispone con un proceso de participación ciudadana que permitirá conocer de primera mano las inquietudes, dificultades y necesidades de la población en materia de vivienda.

En este sentido, Pitarch ha remarcado que “la participación de la ciudadanía es fundamental, porque queremos que este plan nazca de la realidad que viven las personas y no solo de las estadísticas”.

El Plan Estratégico Municipal de Vivienda incluirá un análisis sociodemográfico de la población, un estudio del parque residencial existente, un diagnóstico del mercado inmobiliario tanto de compra como de alquiler, la identificación de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, el estudio del patrimonio municipal de suelo y vivienda y la evaluación de las necesidades habitacionales actuales y futuras.

A partir de este diagnóstico se definirán los objetivos del plan, los ejes estratégicos, las líneas de actuación, las prioridades municipales, las acciones concretas a desarrollar y un cronograma de ejecución. Según ha explicado el concejal, “este documento nos permitirá planificar las políticas municipales de vivienda de manera realista, eficiente y eficaz, adaptándolas a las características y necesidades específicas de la Vall d’Uixó”.

La ciudadanía ya puede participar en la encuesta

Contar con un Plan Estratégico Municipal de Vivienda aprobado también facilitará el acceso a subvenciones y programas de financiación de otras administraciones, reforzará la implementación de las actuaciones previstas en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a esta materia.

La ciudadanía puede participar en la encuesta principalmente a través del formulario online disponible en el enlace https://acesse.one/jylm1to. No obstante, para garantizar la máxima participación y evitar la brecha digital, también se habilitarán ejemplares en papel en diferentes dependencias municipales, como el Ayuntamiento, los Servicios Sociales o los centros sociales de los barrios.

Pitarch ha concluido señalando que “la vivienda es uno de los grandes retos de las administraciones públicas y queremos afrontarlo con planificación, rigor y escuchando a la ciudadanía, porque las mejores políticas son aquellas que se construyen contando con las personas a las que van dirigidas”.