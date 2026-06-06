Los niños de Almassora estrenan parque para refrescarse con juegos de agua

Almassora ha inaugurado el nuevo parque de los juegos del agua, una innovadora zona recreativa destinada al disfrute de niños y familias durante los meses de verano. La apertura de las instalaciones, ubicadas en el parque Manuel Pesudo, frente a la piscina municipal, ha reunido a numerosas familias que han podido disfrutar de una jornada festiva con animación y algunas sorpresas.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, acompañada por miembros de la corporación municipal, ha participado en la puesta de largo de este nuevo espacio, concebido para ofrecer una alternativa de ocio refrescante, segura y accesible para todas las edades.

“Hoy damos un paso más en nuestro compromiso por crear espacios públicos de calidad para las familias almassorinas. Este parque era una de las actuaciones más esperadas y estamos muy satisfechos de poder abrir sus puertas para que niños y mayores disfruten de él durante todo el verano”, ha señalado la alcaldesa.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, acompañada por miembros de la corporación municipal, ha participado en la puesta de largo de este nuevo espacio. / Mediterráneo

Instalaciones

La nueva instalación incorpora diversos elementos de juegos acuáticos distribuidos entre estructuras en altura y juegos a nivel del suelo, adaptados a diferentes franjas de edad y diseñados para fomentar la diversión, la interacción y el juego compartido.

Además, dispone de un moderno sistema automático de depuración y recirculación del agua que garantiza las máximas condiciones de seguridad e higiene, al tiempo que incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos hídricos y energéticos.

Tormo ha destacado que esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora y creación de nuevos espacios de ocio infantil y familiar. “Seguimos transformando Almassora con proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y hacen de nuestro municipio un lugar cada vez más amable, moderno y pensado para las personas”, ha afirmado la primera edila.

El parque de los juegos del agua permanecerá abierto hasta el próximo mes de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para las familias durante la temporada estival.

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La construcción de esta infraestructura ha supuesto una inversión cercana a los 180.000 euros incluida en el plan de inversiones municipales.