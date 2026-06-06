Avanzan las obras del nuevo IES Jaume I de Burriana

Las obras de terminación del IES Jaume I de Burriana siguen avanzando, concentrándose especialmente los trabajos en el ala del edificio destinado a módulos formativos, y al módulo de gimnasio y cafetería. A día de hoy, ya se reconocen fácilmente los diferentes talleres de formación profesional, destacando en gran medida los grandes talleres destinados a artistas falleros, a doble altura y de muy importantes dimensiones. Además, son plenamente reconocibles los espacios destinados al gimnasio y la cafetería.

Los trabajos se centran actualmente en levantar las fachadas y los muros interiores con ladrillo caravista. También se está instalando la estructura para las ventanas y los parasoles exteriores que regularán la luz natural dentro de las aulas. Asimismo, se ha procedido a la demolición de la antigua casa del conserje y se han ejecutado las soleras de las plantas bajas de ambas alas —Bachillerato y Ciclos formativos— con el fin de obtener cota para una mejor evacuación de aguas pluviales, tanto de la cubierta como de los patios interiores. Un conjunto de elementos y soluciones arquitectónicas que todas ellas van conformando poco a poco la futura imagen visual del edificio, uno de los mayores en superficie de uso educativo de toda la Comunitat Valenciana.

Ya son plenamente reconocibles los espacios destinados al gimnasio y la cafetería. / Mediterráneo

Trámites administrativos

En el plano administrativo, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha registrado las facturas correspondientes a las certificaciones de obra para la terminación del nuevo instituto, enmarcadas dentro del programa Plan Edificant. Estos justificantes de gasto se dividen en dos conceptos principales devengados entre noviembre de 2025 y abril de 2026: por un lado, los trabajos de ejecución material realizados por la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU , y por otro, las labores de dirección de obras, ejecución de instalaciones y coordinación de seguridad y salud a cargo de Santatecla Arquitectos, SL.

El edificio será uno de los mayores en superficie de uso educativo de toda la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

Centro de vanguardia

Este centro de vanguardia, que cuenta con un presupuesto global superior a los 22 millones de euros, albergará en sus nuevas instalaciones 24 aulas de ESO, 6 de Bachillerato y 7 de Ciclos formativos, además de una zona polideportiva. La finalización de este ambicioso proyecto, prevista para el curso 2027-2028, es una prioridad máxima para el ejecutivo municipal y la Generalitat Valenciana, dado que actualmente cerca de 1.200 alumnos cursan sus estudios en las instalaciones provisionales ubicadas en el Camí Llombai. El nuevo edificio destacará por su eficiencia energética, sostenibilidad y recursos tecnológicos de primer nivel.

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El concejal de Educación, Alejandro Clausell, ha manifestado "el avance de estas obras nos deja cada día más cerca de saldar una deuda histórica con el alumnado y sus familias, que llevan ya demasiado tiempo estudiando en barracones en el Camí Llombai". Asimismo, el edil ha incidido en que "este equipo de gobierno ha acelerado al máximo los tiempos para ver cómo se levantan los futuros talleres y las aulas que conformarán un instituto a la altura de lo que merecen las familias y docentes”.