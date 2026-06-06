La fachada del auditorio de Vinaròs escondía un San José desde hace siglos

La restauración de la fachada del auditorio municipal de Vinaròs está sacando a la luz nuevas pinturas fingidas que permanecían ocultas bajo capas de pintura e intervenciones posteriores. Entre los hallazgos destaca la aparición de un San José con el niño Jesús en brazos, una imagen que refuerza el valor patrimonial del edificio y confirma la riqueza decorativa que conservaba esta construcción histórica del siglo XVIII.

La intervención fue adjudicada por unos 47.000 euros y forma parte de una actuación incluida en el Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiado por fondos europeos Next Generation. El objetivo principal de los trabajos es recuperar, en la medida de lo posible, el aspecto original de la fachada y devolver protagonismo a los elementos ornamentales que el paso del tiempo, las reformas y los repintes habían acabado ocultando.

Durante el proceso de restauración se han eliminado diferentes capas de pintura y añadidos realizados en etapas posteriores, lo que ha permitido descubrir las policromías y pinturas originales que decoraban la fachada. Estos trabajos han permitido constatar que el edificio no solo conservaba restos pictóricos de interés, sino también una composición ornamental más compleja de la que podía apreciarse hasta ahora desde la calle.

Fachada del auditorio de Vinaròs. / Javier Flores

El proyecto también contempla la recuperación de elementos desaparecidos o muy deteriorados de la composición arquitectónica de la fachada, como la portada, las pilastras, los pináculos y otros elementos decorativos que contribuían a definir la imagen original del inmueble. A ello se suman tratamientos específicos contra humedades, suciedad, biodeterioro y erosión, con el fin de frenar el deterioro y garantizar una mejor conservación del conjunto una vez concluyan los trabajos.

El auditorio municipal es un edificio anexo a la Capilla de Santa Victoria, donde en 2019 ya se llevó a cabo una restauración que permitió descubrir pinturas murales del siglo XVIII ejecutadas como arquitecturas fingidas o trampantojos en perspectiva. Aquel hallazgo resultó especialmente relevante porque reveló que el inmueble conservaba una decoración mucho más rica de lo que se pensaba, pese a haber permanecido durante siglos alterada por distintas reformas, usos y capas de pintura.

A raíz de aquellos trabajos y de los estudios y catas posteriores, se comprobó que también existían restos de estas decoraciones en la fachada de la antigua iglesia del convento de San Telmo, actual auditorio municipal Wenceslao Ayguals d'Izco. Esa constatación motivó la adjudicación de una intervención específica para recuperar las pinturas históricas de la fachada, que ya comienzan a apreciarse parcialmente al pasear por la calle Santo Tomás, incluso antes de que finalice por completo la restauración.

La actuación permite así sumar un nuevo capítulo al proceso de recuperación del patrimonio histórico de Vinaròs y pone de relieve el valor artístico de un edificio que, más allá de su uso cultural actual, conserva todavía parte de la memoria del antiguo conjunto religioso al que perteneció. La aparición de nuevas pinturas y de la imagen de San José con el niño Jesús confirma que la fachada del auditorio escondía una decoración de gran interés que ahora vuelve poco a poco a hacerse visible.