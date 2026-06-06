El Festival Terrisserets cosecha un gran éxito en l'Alcora

Decenas de familias se han dado cita en los Jardines de la Vila, en l'Alcora, para disfrutar del Festival Terrisserets, una cita concebida para el disfrute de pequeños y adultos, a través de numerosas propuestas que aúnan ocio y creatividad.

El evento ha dado comienzo a las 17.30 horas con la apertura de la Fireta infantil, un espacio dedicado al desarrollo dinámico de juegos tradicionales al aire libre. La oferta lúdica se ha incrementado, además con juegos de madera gigantes, castillos hinchables y un taller de decoración de bolsas, en el que los niños han podido sacar a relucir su lado más creativo. Asimismo, para reponer fuerzas, a media tarde, el festival ha incluido una merienda a base de pizzas para todos los asistentes.

Creatividad y diversión han sido los protagonistas de las actividades para las familias. / Nomdedeu

El plato fuerte ha llegado a las 18.30 horas, momento en el que ha dado comienzo el concierto de Trobadorets. El conocido grupo de música familiar ha hecho bailar a los asistentes con sus inconfundibles temas, poniendo el broche de oro a una tarde protagonizada por el mejor de los ambientes.

El Ayuntamiento se ha mostrado muy satisfecho por la consolidación de este festival como un clásico en la agenda infantil de la localidad y ha querido agradecer a las familias su participación y su contribución al éxito de este evento.

El Festival Terrisserets marca el final del primer semestre de actos dedicados al público familiar e infantil, una programación que ha incluido propuestas como el pequecinema, carnestoltes, cantajuegos, circo, humor, malabares y la Plaça Camacuc, además de las numerosas actividades realizadas desde la biblioteca municipal.

El concierto de Trobadorets ha puesto el broche a una tarde muy divertida. / Nomdedeu

Infancia

Cabe recordar que el Ayuntamiento de l'Alcora creó la Concejalía de Infancia en junio de 2023, dentro del decreto de delegación de competencias firmado por el alcalde, Samuel Falomir. Esta área se encarga de gestionar y coordinar políticas y servicios municipales específicos para los más jóvenes. Estas acciones incluyen tanto una completa programación anual, con la organización de actividades lúdicas, talleres, cuentacuentos, jornadas gastronómicas y espectáculos, que resgistran una gran acogida y participación vecinal; como el impulso de la conciliación familiar mediante el desarrollo de nuevos espacios e iniciativas municipales, como el servicio de bebeteca; y el desarrollo de los derechos de la infancia, a través de la promoción de acciones educativas y divulgativas junto a entidades colaboradoras como la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF).

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El área de Infancia está liderada actualmente por la concejala Ana Huguet (primera teniente de alcalde), quien también gestiona las áreas de Educación, Biblioteca, Parques y Jardines y Gente Mayor.