La Mancomunitat Alt Maestrat impulsa una ruta con realidad virtual

La Mancomunitat Alt Maestrat pondrá en marcha este verano una nueva propuesta turística basada en la realidad virtual con el objetivo de acercar a visitantes y residentes el patrimonio cultural, histórico y paisajístico de la comarca. La iniciativa ha sido presentada esta semana en una jornada de carácter técnico dirigida a profesionales y responsables de promoción turística, aunque será en los próximos meses cuando pueda ser disfrutada por el público.

El proyecto toma como eje central la ruta dels Camins dels Càtars de l’Alt Maestrat y tendrá su punto de partida en Sant Pau de Albocàsser, que actuará como espacio introductorio e interpretativo del recorrido. A partir de ahí, la experiencia se completa con contenidos específicos en Albocàsser, Benassal, Catí, Culla, Torre d’en Besora, la Serratella, Vilar de Canes y Tírig.

A través de dispositivos de realidad virtual, los usuarios podrán conocer aspectos relacionados con la historia y las tradiciones de la comarca. Entre los contenidos incluidos figuran la trashumancia, la arquitectura de piedra en seco, las labores agrícolas tradicionales, el comercio de la lana, los mercados medievales o la actividad minera desarrollada históricamente en el territorio. La experiencia también permitirá acceder de forma inmersiva a espacios y escenas vinculadas a antiguos hornos de pan, molinos de aceite o prácticas de caza prehistórica.

La iniciativa ha sido presentada esta semana en una jornada de carácter técnico dirigida a profesionales y responsables de promoción turística. / Mediterráneo

Modernización y difusión

La presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat, Marta Pitarch, destacó que la iniciativa supone un paso más en la modernización de la oferta turística comarcal y en la difusión de sus recursos patrimoniales. Asimismo, avanzó que tras esta presentación técnica se realizará una puesta de largo pública para dar a conocer una propuesta que combina innovación tecnológica y promoción cultural.

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La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del eje dedicado a la transición digital. Además de las experiencias inmersivas, el proyecto contempla la dotación de equipamiento tecnológico específico, así como material divulgativo y documentación para facilitar su difusión. Desde la Mancomunitat subrayan que el objetivo es reforzar la promoción conjunta de los ocho municipios y consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la digitalización y la valorización del patrimonio local.