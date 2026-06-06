Marta Barrachina arropa a más de un centenar de nuevos afiliados del norte de Castellón

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha dado la bienvenida este sábado en Benicarló a más de un centenar de nuevos afiliados de procedentes de municipios del norte de la provincia que "convierten al PP en la fuerza de la ilusión, la gestión y el cambio que España necesita".

Bajo el lema Nous afiliats. Noves il·lusions. #ImpulsantCastelló, la líder provincial ha puesto en valor la decisión de quienes han querido sumarse "a una familia que no para de crecer”.

Marta Barrachina ha destacado que “hoy celebramos una decisión. La decisión de más de cien personas que han querido dar un paso al frente para impulsar el futuro de sus pueblos, de sus familias y de nuestra provincia”.

Marta Barrachina, junto al alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, y otros representantes del PP. / Mediterráneo

Para Marta Barrachina, "el proyecto del Partido Popular, el que hoy representamos, es el que quiere la mayoría de los españoles". “Pero lo más importante no es ser los más grandes. Lo más importante es que detrás de cada afiliado hay una persona dispuesta a trabajar por los demás. Por eso decimos que el PP es una gran familia. Una familia formada por gente trabajadora, por personas con valores, que creen en la libertad, en la igualdad y que quieren lo mejor para su tierra”, ha afirmado.

"Habéis decidido participar, aportar ideas y ayudar a mejorar vuestro municipio. Y eso tiene muchísimo valor”, ha manifestado.

La política útil y la gestión como señas de identidad

Durante su intervención, Marta Barrachina ha reivindicado la política útil y la gestión como señas de identidad del Partido Popular. “Ser del PP es creer en la libertad, en la igualdad entre todos los españoles, en el respeto a las instituciones y en la democracia. Pero, sobre todo, es entender la política como un servicio a los demás”, ha indicado.

En el PP "estamos quienes sabemos que nuestra tierra, nuestro país, no solo puede mejorar, sino que debe hacerlo". Somos un partido de hechos, tanto desde los ayuntamientos donde gobernamos, desde la Diputación de Castellón, desde la Generalitat valenciana. Y eso le sienta bien a nuestra provincia. Con más recursos para la sanidad y la educación, con la mayor inversión social de nuestra historia, con más oportunidades para los jóvenes, más inversiones en agua, carreteras e infraestructuras, más apoyo a agricultores, ganaderos y empresas y más respaldo a nuestros municipios”, ha destacado.

El norte vuelve a ser protagonista

Marta Barrachina ha defendido en su intervención el protagonismo del norte de la provincia de Castellón. "Durante años, el PSPV abandonó a esta tierra, como hoy sigue haciendo el Gobierno de España con la paralización de las obras de la N-232 o el bloqueo de la autovía por el interior".

Ahora, "el norte de la provincia vuelve a contar y vuelve a ser protagonista”. Con el impulso de la Diputación a las oportunidades económicas y la atracción de inversión al norte de la provincia, con las recientes inversiones para garantizar que el interior tenga garantizado un recurso tan básico como el agua, con las inversiones en carreteras, con el apoyo al sector pesquero,

Con un Hospital Comarcal de Vinaròs que refuerza plantillas, recupera el mamógrafo e incorpora técnicas pioneras como la crioablación. Con un centro sanitario integrado que se levanta en Vinaròs con 8 millones de euros, con un paseo marítimo en Benicarló dotado con más de 2,8 millones y con centros de día como el de Vistabella del Maestrat o la residencia de ancianos de Sant Mateu que demuestran "que el PP cumple".

En el PP, "seguiremos defendiendo la gestión útil al servicio de las personas, con la protección de sus derechos. Y frente a un presidente del Gobierno de España que solo resiste asediado por la corrupción, el PP es responsabilidad, gobierno y esfuerzo en defensa de España y de todos los españoles".

Por último, la presidenta provincial ha trasladado un mensaje de agradecimiento y bienvenida a los nuevos afiliados. “Hoy sois parte de una gran familia que lleva muchos años trabajando por Castellón. Gracias por vuestra confianza y por ayudar a que este proyecto siga creciendo. Porque el futuro de nuestra provincia se construye con personas como vosotros”.

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“Somos el primer partido de la provincia porque contamos con la confianza de la mayoría de los castellonenses. Y vamos a seguir trabajando cada día para estar a la altura de esa confianza”, ha concluido.