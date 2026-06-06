Martínez Mus destaca el avance en los trabajos para ampliar el paso inferior de la CV-195 en Caudiel

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado lostrabajos de las obras de emergencia que la Generalitat Valenciana ejecuta para remodelar el paso inferior de la carretera CV-195, bajo la línea ferroviaria Sagunto-Teruel, en el término municipal de Caudiel, una actuación que cuenta con una inversión de 3,8 millones de euros.

Durante la visita, Martínez Mus ha señalado “la importancia de esta intervención para mejorar la seguridad vial y garantizar unas condiciones de acceso adecuadas al municipio, ya que la CV-195 constituye la principal conexión de Caudiel con las principales vías de comunicación de la zona”.

La actuación permitirá sustituir la actual infraestructura, situada en el punto kilométrico 2+470 de la carretera, que presenta importantes limitaciones de anchura y altura. El paso inferior dispone, actualmente, de un gálibo vertical de 4,2 metros y una anchura libre aproximada de 5 metros, dimensiones inferiores a las establecidas por la normativa vigente, lo que impide el cruce simultáneo de vehículos y obliga a eliminar los arcenes y la línea divisoria de carriles.

Además, los informes técnicos elaborados por ADIF han detectado impactos y deterioros en diversos elementos estructurales, provocados por el roce de vehículos, una situación que podría comprometer la estabilidad de la infraestructura y afectar a la seguridad del tráfico ferroviario.

En el acto han participado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, así como la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el alcalde de Caudiel, Antonio Martínez. / Mediterráneo

Actuación de emergencia

Por ello, la Generalitat Valenciana declaró la actuación de emergencia, con el objetivo de resolver estas deficiencias y garantizar tanto la seguridad de la circulación como la funcionalidad de una infraestructura estratégica para la movilidad de la comarca. "Nuestro objetivo es dotar a los municipios del interior de infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales de movilidad, contribuyendo además a reforzar la cohesión territorial", ha añadido el vicepresidente.

Martínez Mus ha remarcado que el actual puente “se había convertido en un obstáculo para el interior de la provincia” y que con la intervención se va a permitir “no solo circular con normalidad ya que también se levantará un nuevo carril ciclopeatonal” sobre el antiguo paso. “Son unas obras que tenía que haber acometido Adif y el Gobierno de España pero ante la inacción las ha asumido la Generalitat Valenciana aprovechando una ventana de oportunidad al estar la línea ferroviaria en obras”, ha indicado.

En el acto han participado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, así como la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el alcalde de Caudiel, Antonio Martínez.

Nuevo paso inferior

Las obras permitirán construir un nuevo paso inferior al oeste del actual, con mayores dimensiones y adaptado a los estándares vigentes. La nueva infraestructura contará con un gálibo vertical de 5,30 metros y una anchura de 10 metros, con dos carriles de circulación y arcenes laterales.

Los trabajos incluyen, también, actuaciones topográficas y geotécnicas, el desmontaje y posterior montaje de la vía férrea, el acondicionamiento del trazado de la carretera, obras de drenaje, ejecución del firme, señalización y la conexión con la actual CV-195.

"Estamos aprovechando la interrupción temporal del tráfico ferroviario por las obras de modernización de la línea Sagunto-Teruel para ejecutar una intervención estratégica que, de otro modo, tendría una complejidad mucho mayor”, ha explicado Martínez Mus.

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La ejecución de las obras cuenta con un plazo estimado de cuatro meses y permitirá dotar a Caudiel de una infraestructura más segura, moderna y adaptada a las necesidades actuales de movilidad.