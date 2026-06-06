El mercado de verano de Moncofa vuelve este sábado a la playa con casi 200 paradas

El mercado ambulante extraordinario de verano de Moncofa arrancará este sábado en la playa, donde los vendedores se trasladarán desde la ubicación de invierno a la zona estival. Allí permanecerán hasta el próximo mes de octubre. Hay que recordar que el año pasado este cambio generó un notable malestar entre los vendedores y el Ayuntamiento, al ser la primera vez que se modificaba la ubicación habitual durante los meses de invierno.

Cara al inicio de la temporada, el Ayuntamiento ha llevado a cabo el repintado de los puestos de venta para que los comerciantes conozcan con claridad el espacio que deberán ocupar. Como viene siendo habitual, el mercado contará con cerca de 200 paradas.

Este mercado ambulante se ha consolidado como un referente comarcal, tanto para las localidades de interior como para las de costa, gracias a la amplia variedad de productos que ofrece. Entre ellos destacan especialmente los puestos de frutas y verduras, con género adquirido de madrugada en los mercados centrales de València y Castelló.

La Policía Local controlará las calles de acceso al recinto con el objetivo de evitar robos y reforzar la seguridad tanto en los puestos de venta como entre los propios usuarios del mercado.

El concejal de Interior, José María Andrés, ha señalado que se trata de un mercado de grandes dimensiones, que ocupa un vial muy largo y conecta con diversas bocacalles, por lo que “hay que tenerlo todo controlado para evitar cualquier contratiempo, ya que son muchas las personas que acuden semanalmente a realizar sus compras”.

Por su parte, el alcalde, Wences Alós, ha destacado que el Ayuntamiento intenta introducir mejoras cada año para facilitar la actividad tanto a los vendedores como a los usuarios. En este sentido, ha explicado que este verano se han vuelto a habilitar parkings en las inmediaciones del mercado para los vehículos de comerciantes y compradores.

Además, ha recordado que el año pasado se construyeron aseos fijos con el objetivo de reducir las quejas vecinales y evitar posibles malos olores.