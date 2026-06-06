Morella celebra su Corpus con un hito histórico: mujeres llevan a la patrona por primera vez en 668 años

Morella ha vivido este fin de semana un momento histórico durante la celebración del Corpus Christi. Por primera vez desde que existen referencias documentadas de esta festividad, en el año 1358, doce mujeres han sido las encargadas de portar la peaña de la Mare de Déu de Vallivana, patrona de los morellanos. Un hecho inédito en 668 años de historia que dejó una de las imágenes más emotivas y significativas de esta edición.

Las portadoras, junto a la Mare de Déu de Vallivana. / Javier Ortí

Las protagonistas han sido Natalia, Tània, Gala, Clara, Daniela, Neus, Ivana, Candela, Raquel, Carme, Laia y Sara, un grupo de jóvenes que asumió con orgullo la responsabilidad de llevar sobre sus hombros una de las imágenes más veneradas por la ciudad. La iniciativa ha nacido desde la administración de Vallivana ante la creciente dificultad para encontrar portadores para las salidas de la patrona durante el Corpus y el Rosario. La administradora, Lara Buj, explica: “La propuesta surge de la dificultad creciente para encontrar portadores para la peaña”. En un primer momento se planteó alargar las barras para repartir mejor el peso entre más personas y, a partir de ahí, surgió la posibilidad de que fueran mujeres quienes la portaran.

Continuidad garantizada

“Buscamos chicas jóvenes, fuertes, valientes, comprometidas con las tradiciones y con ese sentimiento especial que tenemos los morellanos y morellanas hacia la Mare de Déu de Vallivana. Todas aceptaron la propuesta con ilusión y orgullo», destaca Buj. Para la administradora, esta experiencia demuestra que «las mujeres han demostrado una vez más que son capaces y que hacen las cosas bien». Además, la iniciativa ha sido muy bien recibida por las mujeres morellanas y ya se ha creado un listado con más de veinte mujeres dispuestas a portar la peaña en futuras ocasiones.

La procesión ha despertado este año una gran expectación. / Javier Ortí

Cabe recordar que la imagen que procesiona durante el Corpus no es la talla original de la patrona, sino una réplica. La imagen auténtica permanece en el Santuario de Vallivana y únicamente asciende a Morella durante las fiestas del Sexenni, cada seis años. Sin embargo, esta réplica ocupa un lugar muy especial en la devoción popular y forma parte de algunas de las celebraciones más queridas por los vecinos.

Camino opuesto a Sagunto

La apertura a las mujeres en este acto de Morella contrasta con lo ocurrido en Sagunto, donde una cofradía de Semana Santa vetó su participación este mismo año. En este sentido, la capital de Els Ports, como ya ha ocurrido con otras poblaciones de la provincia de Castellón, muestra mayor talante a la hora de compaginar las tradiciones religiosas o culturales con la integración de todos los ámbitos de la sociedad, incluidas por supuesto las mujeres.

Cambio de fecha

La histórica participación femenina coincidió además con una renovación de la programación del Corpus. La representación de la Degolla se trasladó al viernes por la tarde y la procesión general pasó a celebrarse el sábado, en lugar del domingo. El concejal de Fiestas y Tradiciones, Javier Amela, señala: «La programación del Corpus de Morella se ha ampliado y ha cambiado un poco respecto a los últimos años para favorecer la participación y el aumento de visitantes durante el fin de semana».

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El Corpus Christi de Morella, documentado desde 1358, está considerado una de las celebraciones más antiguas del País Valencià. Con más de 150 elementos bíblicos y tradicionales, constituye una de las manifestaciones culturales más singulares del territorio. La edición de 2026 será recordada por la elevada participación registrada durante todo el fin de semana y, especialmente, por la imagen inédita de doce mujeres portando a la Mare de Déu de Vallivana, un momento que ya forma parte de la historia de la fiesta y de la memoria colectiva de Morella.