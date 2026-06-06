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El museo de la Fàbrica de la Llum de la Vall d'Uixó acogerá su primera exposición en julio

El Ayuntamiento confirma que ha recepcionado las obras de rehabilitación del antiguo edificio y está a la espera de los muebles y resto de instalaciones

El Ayuntamiento de la Vall ya ha recepcionado las obras de rehabilitación del antiguo edificio.

El Ayuntamiento de la Vall ya ha recepcionado las obras de rehabilitación del antiguo edificio. / Mònica Mira

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Mònica Mira

La Vall d'Uixó

La historia de la Vall d'Uixó afronta un momento histórico, una redundancia justificada por el momento que está a punto de producirse: el de la apertura del nuevo Museo Arqueológico Municipal.

Finalizadas las obras de rehabilitación de la antigua Fàbrica de la Llum tras cerciorarse de que el proyecto se ha ejecutado tal y como estaba previsto, el Ayuntamiento ha procedido a firmar su recepción, el trámite administrativo y legal que certifica que da por concluida la intervención, por lo que el museo está más cerca de abrir sus puertas.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, Tania Baños, quien ha precisado que el consistorio afronta la fase definitiva, la de la dotación del mobiliario y los medios para que las instalaciones puedan recibir público, lo que ya está planificado. La primera exposición está prevista «en un plazo aproximado de un mes», por lo que, salvo imprevistos, el museo iniciará su actividad en julio.

La alcaldesa detalla que, además de los muebles, entre otras dotaciones, en las próximas semanas esperan recibir las vitrinas y un proyector.

Con todo este material distribuido y la instalación completada, el Ayuntamiento ya tiene clara la temática de la primera muestra, que realizará un recorrido «por la historia de la Vall».

El nuevo Museo Arqueológico mostrará buena parte de los hallazgos recientes en el poblat iber de Sant Josep.

El nuevo Museo Arqueológico mostrará buena parte de los hallazgos recientes en el poblat iber de Sant Josep. / MEDITERRÁNEO

Para darle forma, según precisa Baños, se incorporarán piezas que estaban en el único museo con el que ha contado la ciudad, en les casetes dels mestres, aunque no es accesible ni tenía los medios ni la capacidad para mostrar al público la gran cantidad de fondos arqueológicos con los que cuenta el municipio. A ese patrimonio se sumarán los hallazgos más recientes realizados en el poblat iber, que han permitido acreditar que este asentamiento estuvo habitado desde la edad del Hierro Antiguo hasta principios del siglo X de nuestra era.

Una información constatada en la última excavación en este importante yacimiento, ubicado en el paraje de Sant Josep, que también encara su recta final, con la construcción del centro de interpretación y señalización con paneles informativos del entorno para facilitar su visita.

El poblat iber de Sant Josep, completamente excavado, dotará de fondos arqueológicos al nuevo museo.

El poblat iber de Sant Josep, completamente excavado, dotará de fondos arqueológicos al nuevo museo. / ARQUEOCAS

Dos proyectos vinculados tanto por contenido como por el modo en que se han financiado, con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

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En total, una inversión que ha superado los cinco millones de euros, que también contempla la conexión del paraje de Sant Josep con el entorno del Museo Arqueológico, y la renaturalización del aparcamiento del reclamo turístico más importante de la Vall, el de les Coves de Sant Josep.

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