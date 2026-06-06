Onda acerca el mamógrafo que facilitará las pruebas a más de 5.000 mujeres de la Plana Baixa y el Alto Mijares

Onda ha dado un nuevo avance administrativo para hacer realidad la puesta en marcha del mamógrafo que podrá prestar servicio a más de 5.000 mujeres de la ciudad y de municipios del entorno de la Plana Baixa y el Alto Mijares. La mesa de contratación ha analizado las ofertas presentadas para el suministro e instalación del nuevo dispositivo y considera que la propuesta de Fujifilm Healthcare España SL, por un importe de 187.550 euros, es la más ventajosa para los intereses municipales.

Al procedimiento han concurrido siete empresas especializadas del sector sanitario y tecnológico. Con este avance, el Ayuntamiento de Onda allana el camino para completar la adquisición de un equipo largamente reivindicado y clave para reforzar la prevención y la detección precoz del cáncer de mama.

La instalación del mamógrafo está prevista en el Centro de Salud Onda I, ubicado en la calle Balmes. Este espacio ya dispone de una sala preparada para acoger este tipo de tecnología sanitaria, al contar con un espacio homologado y emplomado vinculado al área de radiología.

El objetivo es acercar las pruebas de cribado de cáncer de mama a las mujeres de Onda y de localidades próximas, evitando desplazamientos a otros municipios y facilitando el acceso a un servicio sanitario esencial. Esta mejora beneficiará especialmente a mujeres mayores o residentes en zonas rurales con mayores dificultades de movilidad.

Colaboración de diez empresas locales

El avance en la contratación llega después de que, el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Onda licitara el suministro e instalación del nuevo mamógrafo con un presupuesto de 297.000 euros. La actuación cuenta, además, con la colaboración económica de diez empresas locales de los sectores cerámico, logístico y de servicios, lo que refuerza la implicación del tejido empresarial en un proyecto vinculado directamente a la salud pública y a la prevención.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ya defendió entonces que “hablar de cáncer es hablar de prevención, de anticiparse y de cuidar la salud de las personas”, un enfoque que el equipo de gobierno ha situado como eje de esta actuación.

El nuevo equipo contará con tecnología avanzada de digitalización y sistemas de apoyo al diagnóstico, lo que permitirá reforzar el programa de cribado de cáncer de mama y mejorar la detección temprana de una enfermedad en la que el tiempo de diagnóstico resulta determinante.

La instalación del dispositivo en Onda permitirá, además, consolidar el papel de la ciudad como cabecera de servicios para su entorno comarcal.

Una reivindicación desde 2019

La llegada del mamógrafo culminará una larga reivindicación institucional por parte del equipo de gobierno municipal. Desde 2019, Ballester ha defendido esta necesidad ante la Conselleria de Sanitat, que en varias ocasiones había rechazado la propuesta alegando criterios de densidad poblacional.

Sin embargo, el Ayuntamiento insistió en que la dispersión geográfica y la dificultad de acceso desde zonas rurales justificaban plenamente la prestación de este servicio en Onda.

En mayo de 2025, durante una visita institucional del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, se confirmó que Onda contaría con este equipamiento en el Centro de Salud I. Aquel anuncio fue recibido como un “hito sanitario para la localidad”, después de que el consistorio defendiera ante la administración autonómica la necesidad de acercar este recurso a las mujeres de la ciudad y de su área de influencia.

Hasta que el mamógrafo entre en funcionamiento, muchas mujeres deben desplazarse fuera de Onda para realizarse las pruebas de cribado. Esta situación supone una dificultad añadida para personas mayores o con menos medios de transporte, especialmente cuando dependen de familiares o terceros para acudir a sus citas médicas.

La puesta en marcha del mamógrafo en la ciudad permitirá corregir esta problemática y avanzar en igualdad de acceso a la prevención sanitaria.

La activación del servicio dependerá de Sanitat

Una vez completada la adquisición e instalación del equipo, la activación efectiva del servicio dependerá de la Conselleria de Sanitat. Será la administración autonómica la encargada de habilitar al personal técnico especializado necesario para el manejo del mamógrafo, así como de organizar el sistema de citaciones médicas y coordinar el funcionamiento del programa de cribado.

El Ayuntamiento de Onda confía en que el mamógrafo pueda estar instalado tras el verano y le gustaría que el servicio estuviera en marcha antes de que finalice 2026. No obstante, el consistorio recuerda que la operatividad del dispositivo dependerá de la planificación sanitaria de la Conselleria, tanto en lo relativo al personal cualificado como a la gestión asistencial de las pruebas.

El Centro de Salud Onda I es el principal centro sanitario de la localidad y cuenta con una amplia cartera de servicios, entre ellos Medicina de Familia, Pediatría, Radiología Básica, Matrona, Odontología, Rehabilitación y consulta de Trabajo Social.