Onda ejecuta la primera fase del plan de confort térmico en las aulas del CEIP Mestre Caballero

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha la prueba piloto del plan municipal de confort térmico de centros educativos con la instalación de ventiladores en 20 aulas del CEIP Mestre Caballero. La alcaldesa de la localidad, Carmina Ballester, y la concejala de Educación y Formación, María Ojeda, han visitado el centro para conocer de primera mano el resultado de una actuación que permitirá evaluar durante este verano la eficacia del sistema en condiciones reales de uso.

La intervención se ha llevado a cabo tras un análisis exhaustivo realizado por los técnicos municipales, quienes han estudiado las distintas alternativas para mejorar el confort térmico en las aulas. En este sentido, el CEIP Mestre Caballero ha sido seleccionado para desarrollar esta experiencia piloto por ser el centro que acoge la Escoleta d’Estiu municipal, lo que permitirá comprobar el comportamiento del sistema durante los meses de mayores temperaturas.

Durante la visita, Ballester ha destacado: "Las familias nos trasladaron una preocupación y nos pusimos a trabajar para encontrar las mejores soluciones". En este sentido, la alcaldesa ha señalado que esta prueba piloto "nos permitirá comprobar qué medidas funcionan mejor en condiciones reales y seguir avanzando con paso firme en la comodidad térmica de los centros educativos de Onda".

Evaluación en condiciones reales

La instalación de esta prueba piloto ya se encuentra completamente finalizada y dará servicio a los centenares de niños que participarán en la programación estival municipal. De este modo, el Ayuntamiento podrá recopilar información sobre el rendimiento del sistema y analizar su comportamiento en un periodo especialmente exigente desde el punto de vista climático.

El objetivo es disponer de datos reales que permitan valorar la eficacia de la actuación y definir las futuras fases del plan municipal de confort térmico de centros educativos, siempre desde una perspectiva técnica y adaptada a las características de cada edificio.

La actuación se enmarca en la hoja de ruta impulsada por el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de los espacios educativos del municipio y responder a una demanda compartida por familias, docentes y equipos directivos.

Inversión continua en educación

La puesta en marcha de esta prueba piloto forma parte de la estrategia municipal para seguir mejorando los espacios educativos de Onda y ofrecer a los alumnos instalaciones cada vez más modernas, funcionales y adaptadas a sus necesidades. En esta línea, el Ayuntamiento continúa impulsando actuaciones dirigidas a reforzar la calidad de los centros educativos del municipio y mejorar el bienestar de la comunidad educativa.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción de la nueva Escuela Infantil Sambori, una de las mayores inversiones educativas de los últimos años en la ciudad. La actuación, que supera los 2,7 millones de euros, avanza a buen ritmo y ya ha completado toda la estructura del edificio, encontrándose actualmente en la fase de instalaciones y acabados.

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El futuro centro, que se levanta sobre la misma parcela de la calle Maestro Giner, contará con nueve aulas para alumnado de 0 a 3 años, comedor, espacios polivalentes, patios seguros y zonas ajardinadas. Su diseño apuesta por espacios accesibles, luminosos y conectados con el exterior, pensados para favorecer el desarrollo y aprendizaje de los más pequeños en un entorno moderno y seguro.