Vinaròs impulsa su nuevo festival gastronómico centrado en el langostino

Vinaròs ha inaugurado la primera edición del GastroLlagostí, una nueva cita gastronómica que convierte el paseo de Fora del Forat, durante todo este fin de semana, en un gran escaparate de la cocina local y de los productos de proximidad. El festival gastronómico, que tiene un horario de 11.00 a 23.00 horas, tiene como gran protagonista el langostino de Vinaròs.

El espacio reúne a ocho restaurantes de la ciudad —Nadiu, Rubén Miralles, Bergantín, Nou Parada, Nou Gastrobar, Rafel lo Cristalero, La Carabassa y Gastro Lai— que ofrecen distintas propuestas culinarias centradas en el producto estrella del evento. Las tapas, con precios entre los 4 y los 12 euros, registrarán una notable afluencia de público durante estas jornadas.

El paseo Fora Forat se ha convertido en el punto de ncuentro para disfrutar del langostino de Vinaròs. / Flores

Productos de proximidad y propuestas de ocio

Junto a la oferta gastronómica de los restauradores locales, una decena de productores de la provincia integrados en Castelló Ruta de Sabor acercan al público una selección de vinos, aceites, dulces tradicionales, embutidos y otros productos artesanales, reforzando el carácter de proximidad de la propuesta. La concejala de Turismo, Mercedes García, ha subrayado el esfuerzo organizativo y la implicación de los restauradores y de la Asociación Vinaròs Gastronòmic, mientras que desde el consistorio se ha contado con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana para consolidar esta nueva propuesta.

Una decena de productores de la provincia acercan al público una selección de vinos, aceites, dulces tradicionales, embutidos y otros productos artesanales. / Flores

El programa incluye además actuaciones musicales, sesiones de DJ y actividades para todos los públicos, así como showcookings a cargo de los chefs Miguel Barrera y Raúl Resino.

El festival cuenta también con la colaboración de la Escuela de Hostelería de Benicarló, cuyo alumnado ha participado activamente en el desarrollo de la cita gastronómica.

La inauguración oficial ha contado con la presencia del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, y representantes del Ayuntamiento de Vinaròs, que han destacado el potencial del nuevo evento como motor de dinamización turística y gastronómica.

Camarero ha felicitado al municipio por su excelente gestión, recordando que Vinaròs es un referente de "municipio turístico" y "destino inteligente del máximo nivel". Además, ha puesto en valor la importancia económica de este sector. "El turismo representa ya el 19% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana y da trabajo a más de 380.000 personas. El turismo gastronómico es clave porque une el mejor producto en el mejor escenario con la mejor elaboración", ha señalado.

17 empresas y servicios de Vinaròs han recibido el diploma SICTED. / Flores

Distintivos SICTED

La inauguración ha servido también para reconocer al tejido empresarial local, ya que se ha hecho entrega de los diplomas del Sistema de Sostenibilidad, Inteligencia y Calidad Turística en Destino (SICTED) a 17 empresas y servicios de Vinaròs. Entre los galardonados que subieron al escenario se encuentran destacados establecimientos y servicios del municipio, como restaurantes, gastrobares y hoteles, además de empresas turísticas y de transporte. Tras el acto oficial y la entrega de reconocimientos, los asistentes han podido degustar un vino de honor, ofrecido por un productor de Canet lo Roig.

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