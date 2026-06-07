Benicàssim encarrila la apertura del centro de mayores cinco años después de finalizar las obras

La apertura del centro de mayores de Benicàssim queda más cerca tras la propuesta de adjudicación de su gestión integral a Eulen Servicios Sociosanitarios, la empresa que ha obtenido la mejor puntuación entre las ocho compañías aspirantes al servicio. El contrato ronda los 5,5 millones de euros y permitirá activar tanto el Centro de Día para personas dependientes como el Centro de Envejecimiento Activo (CEA).

La propuesta, elevada por la mesa de contratación al órgano competente, supone uno de los avances más relevantes de los últimos años para desbloquear una infraestructura social largamente esperada en el municipio. Tras valorar las ofertas técnicas y económicas, Eulen Servicios Sociosanitarios se ha situado en primera posición con 97 puntos, por delante de Sanivida, que obtuvo 96,13 puntos, y de El Castillo Gestión Integral, con 94,74.

El importe del contrato constituye uno de los datos clave de esta fase del procedimiento. La primera licitación, que tuvo que paralizarse tras detectarse errores en el estudio económico, estaba valorada en 4,3 millones de euros, impuestos incluidos. El nuevo procedimiento eleva la cuantía en más de un millón tras corregir los costes de personal y adaptar el cálculo al nuevo convenio colectivo.

Plazas y servicios previstos

El centro de día estará destinado a personas mayores en situación de dependencia y ofrecerá atención diurna de lunes a viernes. El servicio está dimensionado para alcanzar las 80 plazas, aunque la previsión municipal pasa por iniciar la actividad con 50 plazas, de las que 40 estarán financiadas por la Generalitat a través del contrato programa y 10 por el Ayuntamiento.

Las prestaciones previstas incluyen restauración, higiene personal, terapia ocupacional, rehabilitación, atención social, apoyo psicológico, atención médica y de enfermería, orientación a familias, animación sociocultural y transporte adaptado.

El CEA, por su parte, funcionará como un espacio abierto para personas mayores de 60 años empadronadas en Benicàssim, con capacidad para unas 200 personas usuarias. Su actividad estará orientada a la prevención, la participación social y el envejecimiento activo, con talleres, actividades culturales, formación, convivencia, estimulación cognitiva, hábitos saludables y programas para favorecer la autonomía personal.

La oferta mejor valorada obtuvo la máxima puntuación posible en los criterios automáticos, que incluían la oferta económica, la ampliación de horarios del centro, el refuerzo del transporte adaptado y el aumento de talleres específicos para el CEA.

Dos meses para ponerlo en marcha

La propuesta de adjudicación deberá completar ahora los trámites administrativos previos a la adjudicación definitiva y a la formalización del contrato. Si el procedimiento continúa sin recursos ni nuevas incidencias, la empresa adjudicataria tendrá que organizar el servicio, dotar de personal el centro, preparar los suministros y activar progresivamente la entrada de las primeras personas usuarias.

Según los pliegos, la adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor del contrato para poner el centro en funcionamiento al 100% y comenzar la incorporación progresiva de las primeras personas usuarias.Teniendo en cuenta estos plazos, el centro podría empezar a estar operativo a finale de este verano.

El Ayuntamiento había reservado en el presupuesto ordinario de 2026 una partida de 700.000 euros para poner en marcha el recurso, con la previsión inicial de cubrir aproximadamente medio año de funcionamiento si el centro podía abrir durante el verano. Con el nuevo importe, el coste anual se sitúa en torno a 1,8 millones de euros, por lo que la dotación final dependerá del calendario real de adjudicación, firma y entrada en funcionamiento.

Las obras del edificio comenzaron en 2011 con una inversión de 3,6 millones de euros de la Generalitat, sufrieron varias paralizaciones y finalizaron después del verano de 2020. El Ayuntamiento recepcionó el inmueble en 2021, pero el servicio todavía no ha abierto sus puertas.