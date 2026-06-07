Burriana conmemora el centenario de su museo arqueológico

El Museo Arqueológico Municipal de Burriana (MAMBU) inicia la conmemoración durante este año del centenario del primer museo arqueológico público de la ciudad, creado el 15 de marzo de 1926 por el maestro e historiador Francisco Roca y Alcaide, en las antiguas Escuelas Graduadas del convento de la Mercé.

Aquel primer museo nació gracias al interés de diversos estudiosos y coleccionistas locales de principios del siglo XX, vinculados al estudio de la arqueología y la historia de Burriana. Entre ellos destacaron figuras como Joaquín Peris y Fuentes o Manuel Peris y Fuentes, impulsores de importantes colecciones arqueológicas en la ciudad.

El museo fundado por Roca y Alcaide reunió materiales arqueológicos, monedas, cerámicas, esculturas y otros objetos históricos donados por vecinos de Burriana, convirtiéndose en el antecedente directo del actual Museo Arqueológico Municipal. Tras la Guerra Civil y el exilio de su director, gran parte de aquellos fondos desaparecieron y se perdió la pista de numerosas piezas.

Acciones

A pesar de ello, el actual MAMBU conserva todavía algunas de las piezas históricas que formaron parte de aquella primera colección de 1926, convirtiéndose así en heredero directo de aquel primer proyecto museístico nacido hace ahora cien años. “Con motivo de esta conmemoración, el museo desarrollará a lo largo del año una programación especial con actividades divulgativas, exposiciones temporales, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas destinadas a acercar la historia del museo y el patrimonio arqueológico de Burriana a la ciudadanía”, ha destacado el concejal de Cultura, Alejandro Clausell.

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La primera de estas actividades tendrá lugar durante las Jornadas Europeas de Arqueología 2026, que se celebrarán los próximos 12 y 13 de junio en Burriana. Durante ese fin de semana se organizarán visitas guiadas al laboratorio del museo, recorridos al yacimiento romano marítimo de Sant Gregori y los últimos pases de la exposición temporal dedicada al 790º aniversario de la Segunda Carta Pobla de Burriana. Además, el museo celebrará jornadas de puertas abiertas y continuará proyectando el nuevo audiovisual “La Burriana de las tres culturas”, estrenado recientemente durante el Día Internacional de los Museos 2026.